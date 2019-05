El PSOE proposa obligar tots els joves a passar tres mesos a un altre país

El PSOE proposa que tots els joves europeus passin almenys tres mesos en un altre país de la Unió Europea després de finalitzar els seus estudis secundaris per oferir un «servei públic de caràcter assistencial», tenir una «primera experiència laboral» i «aprendre un nou idioma» .

Així ho recull el PSOE al Programa Marc per a les eleccions al Parlament Europeu del pròxim 26 de maig, i on es bateja aquesta iniciativa com «EU CARES».

Segons els socialistes, aquesta mesura «ajudaria a visibilitzar la solidaritat entre europeus» i a fomentar «vincles afectius i d'amistat» per superar «les barreres i nacionalismes», així com «les tensions i discrepàncies avui existents» al continent europeu.

«Proposarem que tots els ciutadans europeus, d'entre 18 i 25 anys, realitzin un servei públic de caràcter assistencial per un període de, almenys, tres mesos en un país de la Unió Europea diferent d'on han nascut», van afirmar els socialistes a el seu programa per a les eleccions europees del proper 26 de maig.

Per al PSOE, d'aquesta manera es contribuirà «a aprofundir el coneixement mutu i lluitar contra els estereotips, entre els països del nord-sud i est-oest d'Europa, permetent que els joves aprenguin la història, la cultura i els costums d'altres estats membres de la Unió Europea".



Gabilondo reivindica Rubalcaba

El candidat del PSOE a la Presidència de la Comunitat de Madrid, Ángel Gabilondo, va reivindicar ahir a l'acte de la Festa de la Rosa del PSOE de Fuenlabrada el llegat de l'ex-secretari general dels socialistes, exvicepresident del Govern i exministre, Alfredo Pérez Rubalcaba, així com el «discurs propi» del PSOE, «un projecte històric de 140 anys. «Tenim discurs propi, som el Partit Socialista Obrer Espanyol, jo tinc veu pròpia, i aquesta veu pròpia és una veu de lleialtat a un projecte històric de 140 anys» Gabilondo va insistir que el seu objectiu és «aglutinar forcesde reforma i transformació.