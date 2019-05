Puigdemont demana concentrar el vot independentista en la seva figura

El líder de Junts per Catalunya (JxCat) i cap de llista de Lliures per Europa a les eleccions europees, Carles Puigdemont, demana concentrar el vot independentista al voltant de la seva figura perquè el govern de l'1-O tingui «veu i vot» al Parlament Europeu. Només així, assegura Puigdemont, Catalunya pot «forçar» l'Estat i «fer-lo moure en la direcció correcta del diàleg». El diàleg, afegeix l'expresident de la Generalitat, només hi serà «si hi ha pressió i vigilància des del cor d'Europa».

Puigdemont en va parlar des de Bèlgica, en una connexió en directe amb Mataró, on Junts per Catalunya feia aquest dissabte el seu acte central al Maresme. «Que el 26-M tinguin clar que no ens rendim i que guanyarem», va etzibar. L'expresident assegura que des del Parlament Europeu es podrà continuar defensant el mandat de l'1-O, però amb millors condicions que les de l'últim any i mig. «A la gent no la poden silenciar i hem de poder continuar fent la feina», va dir. És per això que demana ser escollit eurodiputat i que l'independentisme entri al Parlament «amb molta força».



Alçar la veu

«Vam anar a l'exili per defensar les mateixes idees sense que l'estat ens segrestés. Ens volien silenciats», va recordar. L'expresident afirma que des del Parlament Europeu es podrà alçar la veu del sobiranisme perquè sigui escoltada des de les institucions i els europarlamentaris podran parlar i votar sobre un problema que «saben que no és domèstic».