Torra demana que Mia Ametller el visiti «com a alcaldessa»

El president de la Generalitat, Quim Torra, va dir dissabte al vespre a Blanes que «necessita» que, «quan cridi la candidata de Junts per Blanes, Mia Ametller, vingui al Palau de la Generalitat amb la vara d'alcaldessa». Torra va assegurar, durant la seva intervenció al primer acte de campanya de la formació blanenca, que «cal votar la plataforma independentista perquè Junts per Catalunya som les llistes més transversals i representem la centralitat».

El president, blanenc de naixement, va destacar que «si la Mia és alcaldessa, segur que vindré molt més per Blanes». Seguidament, va relatar a tots els presents que per a ell «Blanes representa la felicitat». «La Costa Brava bona és la nostra, les platges més boniques són les que van d'aquí a Lloret i Tossa», va concloure.

Per la seva banda, Ametller va explicar, durant l'esdeveniment celebrat a l'aire lliure al passeig de Dintre, les virtuts del programa que proposa per al municipi. Així doncs, va emfatitzar que «treballarem conjuntament perquè jo sigui la primera alcaldessa del segle XXI a Blanes. Treballarem per tenir cura de la nostra vila, atenent les necessitats vitals de les blanenques i els blanencs, així com les seves propostes i inquietuds».

Segons la candidata a l'alcaldia, Junts per Blanes vol sobretot un poble «viu i atractiu els 365 dies de l'any, compromès amb el benestar i el progrés, que aposti per la proximitat i els productes de km0, un Blanes segur per a les dones, cívic i educat, amb arrels, que tingui cura del seu patrimoni i que sigui una vila de futur».

Així mateix, la futurible alcaldessa va valorar la transversalitat dels membres de l'equip que l'acompanyen, entre els quals hi havia l'excandidata i regidora d'ERC Conxita Boldú. La cap de llista també va agrair el suport extern de l'exalcalde socialista Miquel Lupiáñez. A més, va subratllar Ametller, la candidatura de JxCat a Blanes disposa d'un ampli ventall generacional (entre 22 i 85 anys).