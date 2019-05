Torroella afronta un nou curs amb la majoria de candidats veterans

La retirada de la primera línia política local de l'actual alcalde, Josep Maria Rufí, és un dels trets diferencials de les municipals del 2019 a Torroella de Montgrí. Així, l'alcalde ha expressat que vol deixar el relleu a noves persones i tanca la llista d'ERC. D'aquesta manera, el responsable d'Aigües de la Costa Brava, Marc Calvet, agafa la màxima responsabilitat del partit.

Calvet té experiència en política local i és l'actual regidor de Participació Ciutadana a Torroella de Montgrí. Per la seva banda, Rufí havia liderat l'Ajuntament del 2009 al 2011 i del 2016 al 2019.

Sens dubte, però, una de les altres novetats electorals al municipi és el pacte entre el partit COET i la formació de Junts per Catalunya (JxCat), que enguany es presentaran junts. D'aquesta manera JxCat es consolida amb el suport d'una formació independent que en l'actual legislatura ha estat a l'oposició amb dos regidors.

Pel que fa a JxCat, liderat aquest mandat per Jordi Cordon amb CiU, també ha estat a l'oposició després de prosperar la moció de censura d'ERC, UPM, L'Est i la CUP el juliol de 2016.



Partits i canvis

El món de JxCat al municipi aporta, però, més trets destacables, ja que, pocs dies abans de presentar les candidatures, la direcció del PDeCAT va anunciar que expulsava del partit l'exalcalde de la població entre els anys 2011 i 2016, Jordi Cordon.

Aleshores l'exalcalde va dir que ho veia lògic, ja que era cap de llista del partit Convergents al Congrés i encapçalava la candidatura de Compromís amb Torroella i l'Estartit a l'Ajuntament. També en plena campanya la cap de llista Sandra Bartomeus va anunciar un paper menys visible de manera momentània a causa de motius relacionats amb la salut.



L'entrada de Ciutadans

Menys novetats hi ha per part de la UPM, la CUP i l'Estartit som Tots (EST), que repeteixen candidats amb els actuals regidors Joan Colomí, Carles Ventura i Sandra Pibernat, respectivament. Pel que fa a la CUP, a més, el número dos de la formació, Josep Surroca, és el fill de l'exconsellera de Treball Dolors Bassa, en aquests moments empresonada per la votació de l'1-O.

En el cas de la nova formació que encapçala l'exalcalde Jordi Cordon, Compromís per Torroella i l'Estartit (CambTE), ha estat molt vinculat en la política local i, fora del seu grup habitual -JxCat- provarà sort amb el seu equip i formació pròpia.

Una menció a part és la del Partit Popular (PP), que no va obtenir representació i va aconseguir menys vots que la formació Plataforma per Catalunya (PxC), que en aquestes eleccions no es presenta. El PP, però, ha decidit tornar a presentar Andrés Navarrete com a cap de llista; de fet, el candidat ja s'ha presentat quatre vegades amb la mateixa llista.

Tot i així, la novetat la presenta Ciutadans (Cs), que per primera vegada presenta llista al municipi. El seu cap de llista és l'encarregat de publicitat Pere Cuadros, que amb tan sols 21 anys s'ha posat al capdavant de la formació. Entre totes les noves incorporacions i els candidats històrics els veïns de Torroella voten aquest any entre vuit propostes que, en principi, determinaran la política local dels pròxims quatre anys.



Debat obert

Pel que fa als temes de debat hi ha poques coincidències entre els aspirants i la majoria estan centrades a desenvolupar més polítiques per a la joventut, per a la gent gran, per incentivar l'economia i per millorar l'entorn i medi ambient. Altres estan més encarades a ampliar les competències de l'Emd de l'Estartit, com les propostes de L'Est o a la d'abaixar un 20% els impostos, com el partit de CambTE.