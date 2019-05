«Treballarem perquè hi hagi un parc temàtic familiar a Lloret»

Jaume Dulsat encapçala la llista de Junts per Lloret amb l'objectiu de revalidar l'alcaldia que ha ostentat durant aquest mandat.

Acaba el seu primer mandat com a alcalde. Com el valora?

Ha estat molt positiu, perquè hem aportat tranquil·litat i estabilitat, cosa que en els anteriors quatre anys no hi va ser perquè l'oposició va ser injustament dura. Nosaltres, en canvi, hem estat capaços de tenir un govern sòlid, fort i transversal; un govern de coalició fort que ha pogut desenvolupar molts projectes per Lloret.

De què està més satisfet?

Ha estat una legislatura de gestió, sabíem que no ens tocava fer grans infraestructures, perquè ja estaven fetes, sinó més aviat de gestió d'equipaments com la piscina, que hem més que duplicat els seus socis, o el teatre, ja que més de 60.000 persones l'han utilitzat. També ham estat capaços de posar en marxa les obres de la nova comissaria de policia, i posar-la en funcionament. Hem intentat donar veu a tots els veïns amb els pressupostos participats, amb una ràtio de participació molt alta.

S'han centrat molt, també, a potenciar el turisme.

Hem sigut capaços de tirar endavant el pla de reconversió turística, que més enllà de ser un document ha passat a les accions concretes, i hi ha hagut més de cent milions d'euros d'inversions per part dels privats a Lloret en el darrer any i mig. Això és molt important, vol dir que la gent que inverteix en un municipi és perquè hi veu futur. També hem de continuar incidint positivament en la imatge de Lloret. En aquests quatre anys hem fet un gran salt: l'estiu passat, totes les aparicions de Lloret de Mar en premsa van ser amb to positiu. Ja hem començat a donar-li la volta al mitjà i, per tant, el canvi ja és irreversible.

També han regulat els pisos turístics i han tancat hotels.

Hem creat unes ordenances i hem fet un pla especial que posen d'exemple a molts altres llocs. Hem estat durs amb la gent que no ha complert amb la seva obligació, de manera que hem decretat tancaments d'hotels quan ha calgut, i sales de festes o de locals quan no han fet bé la seva feina. Hem intentat ser molt amables, inclusius i propositius amb tota aquella gent que fa les coses bé, però durs i expeditius amb qui no ho ha fet.

Com canviarà Lloret amb l'arribada de l'autopista?

Esperem que aquest sigui el mandat de l'arribada definitiva de l'autopista i de tota la ronda de la Costa Brava sud. Tenim el compromís de la Generalitat per fer aquesta ronda, que ha de travessar per un túnel de Torregrossa i arribar fins a cala Canyelles. Per a nosaltres és molt important.

Quines han de ser les prioritats per a aquests propers quatre anys?

Hem d'acabar de desenvolupar el pla de turisme, que té moltíssimes accions. També prioritzem altres accions: ja hem posat les bases per a la residència sociosanitària, tenim un estudi que ens marca els paràmetres i com s'ha de fer, hi ha la reserva dels terrenys feta, per tant això serà una prioritat absoluta si seguim governant. També estem treballant perquè el Castell, que és una de les grans icones de Lloret i la Costa Brava, passi a ser públic.

I algun gran projecte?

Treballarem intensament perquè hi hagi l'arribada d'un parc temàtic familiar a Lloret, i creiem que podrà ser una realitat en els propers quatre anys.

Tota l'oposició es queixa que falten escoles a Lloret.

Seguirem atents perquè les demandes de la comunitat educativa de Lloret siguin una realitat. Tenim assegurat que hi haurà un nou institut, però el que pensem, i així l'hi hem dit al conseller, és que ha de ser un institut-escola, i que no hauria de ser l'únic. També tenim molt clar que Lloret necessita un hotel d'entitats, perquè hi ha moltes associacions i entitats que necessiten un local amb despatxos propis i amb un espai comú per desenvolupar les seves activitats.

Es presenten dotze candidatures a les eleccions. A què atribueix aquesta fragmentació?

El moment polític d'ara no és el de fa vint anys, fins i tot el bipartidisme que hi havia en l'àmbit espanyol ara ja no hi és. Dotze llistes són moltes, la gent haurà de triar, i per la llei d'Hondt necessites un 5% dels votants, i algunes no hi arribaran. La gent ha d'entendre que a vegades està molt bé tenir simpaties per persones que van a llistes, però ha de recordar que estem parlant de qui vol que piloti una empresa molt important, com és l'Ajuntament. Estem tranquils pensant que la gent ens renovarà la confiança, entenent que estem en un municipi molt plural i que hi haurà d'haver pactes.

Estarien disposats a repetir un pacte amb ERC i PSC com en aquest mandat, o estan oberts a noves opcions?

Amb PSC i ERC ens hem sentit molt còmodes, i seria un bon indicatiu poder reeditar pacte. En l'àmbit nacional han passat moltes coses, i nosaltres hem estat capaços de prioritzar l'Ajuntament de Lloret.

Com pot afectar la desaparició del Millor?

Està per veure, però crec que hi haurà una dispersió del vot. I crec que hi ha gent que no se sentirà apel·lada i es quedarà a casa, perquè el Millor tenia un estil molt agressiu i despertava un cert perfil de votants.... és una incògnita.