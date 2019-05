Valls vol uns Jocs Olímpics d'hivern el 2030 o d'estiu el 2032 a Barcelona

L'ex-primer ministre francès i candidat a l'alcaldia de Barcelona, Manuel Valls, va proposar ahir que la ciutat aculli uns Jocs Olímpics d'hivern el 2030 o d'estiu el 2032. En declaracions als mitjans a Montmeló, on va assistir al Gran Premi de Fórmula 1 del Circuit de Barcelona-Catalunya, va apostar per «reforçar» aquest equipament que «genera gairebé 400 milions d'euros en tot l'any i 10.000 llocs de feina» i perquè la capital catalana aculli grans esdeveniments esportius. Per a Valls, Barcelona «ha d'apostar per grans moments». És per això que va retreure a l'alcaldessa, Ada Colau, que no potenciï el circuit, i ho va atribuir a una «visió petita i provinciana» de la candidata de BComú.

Sobre l'aposta olímpica, va explicar que ha treballat «amb el moviment olímpic espanyol» i que preveu visitar els alcaldes del Pirineu per articular una candidatura per al 2030, però també amb la Vall d'Aran i amb els «amics aragonesos».