Ayats aposta per fer accessibles i eficients energèticament els equipaments públics

El partit d'ERC a Girona, liderat per Quim Ayats, veu primordial fer més accessibles i eficients energèticament els equipaments públics de la ciutat. És per això que considera necessari promoure la instal·lació de fonts d'energia renovable, amb l'objectiu de tenir uns edificis que siguin sostenibles i autosuficients.

Des del pavelló de Pont Major, ahir Ayats va posar com a exemples «instal·lar finestres més aïllants i impulsar la instal·lació de plaques fotovoltaiques o calderes de biomassa, entre d'altres». «I, en paral·lel, programarem les obres que han de permetre actualitzar l'actual xarxa d'equipaments públics de la ciutat amb l'objectiu de millorar el seu funcionament i accessibilitat», va afegir el regidor d'Esquerra a l'Ajuntament de Girona i també membre de la llista republicana Miquel Poch.



Pavelló i piscina municipal

Amb relació a nous equipaments, Esquerra creu necessària la construcció d'un nou pavelló «que doni resposta als barris que tenen una major necessitat com poden ser l'Eixample o el Barri Vell». També volen estudiar la viabilitat de fer una nova piscina municipal, «atesa la saturació que pateixen aquest tipus d'instal·lacions», van explicar.

En aquesta mateixa línia, Esquerra Republicana aposta per crear un òrgan de coordinació estable entre tots els equipaments municipals (escoles, instituts, pavellons, centres cívics, biblioteques, centres esportius, teatres...) amb l'objectiu «que estiguin a disposició de les persones i que s'articulin com a eix de l'activitat social. «Hi ha clubs esportius, sobretot femenins, que han d'utilitzar instal·lacions sobresaturades i es troben en situacions en què han d'entrenar dos equips en un quart de camp. Això no pot passar», va indicar la candidata Marina Vinardell.

D'altra banda, el partit considera que és «imprescindible» acompanyar els equipaments i les entitats en la recerca de finançament davant les altres administracions i en la captació de mecenatge privat i de fons europeus.