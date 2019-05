Casado (PP) diu que la suma a l'estil de Navarra «funciona»

El líder del PP, Pablo Casado, va assegurar que la «suma funciona» com a mostra la coalició navarresa d'UPN, Cs i Vox, que va aconseguir dos escons en les generals i torna a reeditar la seva aliança per a les autonòmiques i municipals. Per això, va demanar no tornar a «equivocar-se» en les urnes el 26 de maig, ja que, al seu entendre, la fragmentació beneficia a l'esquerra.

Després de recordar que ell va oferir un pacte a Cs al Senat i també va demanar a Vox que reflexionés sobre la conveniència de presentar-se en algunes províncies, Casado va afirmar que «per desgràcia» el temps li ha donat la raó perquè «els constitucionalistes que no són d'esquerres han tret més vots» en les generals, però «molts menys escons».

«Aquest és el primer missatge que vull enviar per a les eleccions municipals i autonòmiques, perquè no tornem a equivocar-nos. No dic els votants, que cal respectar la seva decisió, sinó els polítics», va manifestar Pablo Casado.

Segons va subratllar el líder dels populars, es tracta de deixar molt clar en campanya que «només anant units» i «optimitzant esforços» aconseguiran que candidatures de «moderació, de constitucionalisme i eficàcia en la gestió tinguin la majoria en les urnes».