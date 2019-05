Convivència i Progrés de Banyoles vol més recursos per als serveis mèdics

El partit de Convivència i Progrés, encapçalat pel periodista Quim Fernández, ha enviat un comunicat en què referma que la formació «es vol adherir a les demandes del personal sanitari que reclama més recursos per als serveis mèdics. L'Ajuntament ha de liderar aquestes demandes, vetllar per la salut de tots i emparar els treballadors de la sanitat». Algunes de les reivindicacions són: «més recursos per a la sanitat a Banyoles», «que la Generalitat decideixi el projecte d'un nou hospital Trueta sense més dilacions», i també que «el nou Trueta se situï a la zona nord de Girona».

El grup apunta que «durant la crisi es van fer unes retallades importants que afecten els serveis. La Generalitat va demanar un esforç per assumir-les, amb el compromís de revertir o recuperar el més aviat possible el que s'havia reduït. Això no s'ha fet». En aquest sentit, el partit recalca que «pressionarem la Generalitat per tenir a Banyoles els serveis mèdics dignes que ens mereixem», entre d'altres demandes.