Espinet (PAU) i Desset (JxCat) es disputen de nou l'alcaldia d'Anglès

Els dos últims alcaldes d'Anglès, Pere Espinet (Per Anglès Units, PAU) i Àstrid Desset (Junts per Anglès, abans CiU) es disputaran de nou l'alcaldia del municipi selvatà el 26 de maig, unes eleccions en què les altres dues llistes, Esquerra i PSC, estrenen alcaldable: Xavier Vilamitjana per als republicans i Francesc Xavier Montero per als socialistes.

Com l'any 2015, els veïns d'Anglès tindran l'opció d'escollir entre quatre candidatures, però si llavors eren PAU, CiU, Anglès 2015 i la CUP, aquesta vegada la candidatura que fa quatre anys liderava Josep Casadellà s'ha integrat a la llista de Desset i la CUP ha decidit no prendre part als comicis.

El 2015, la de Desset va ser la segona llista més votada i va aconseguir quatre regidors de tretze, però CiU va pactar amb Anglès 2015, que va obtenir tres edils i que, de fet, es va quedar a pocs vots de tenir-ne un altre. PAU, amb l'exalcalde Pere Espinet al capdavant, va quedar-se a l'oposició amb cinc regidors i la CUP va aconseguir un representant al plenari.

Així, l'actual alcaldessa és per segona vegada cap de files, ara sota les sigles de Junts per Anglès, que integra associats del PDeCAT, independents i regidors de la candidatura Anglès 2015, que ha format part de l'equip de govern aquests quatre anys i que, en integrar-se en aquesta llista, no es presentarà per separat.

Per la seva banda, Pere Espinet, que és regidor des del 2003 i va ser alcalde durant la legislatura 2011-2015, lidera per quarta vegada la candidatura de PAU, un dels partits del grup Independents de la Selva.

Al seu torn, Esquerra, que no es va presentar a les passades eleccions, comptarà amb Xavier Vilamitjana com a alcaldable. L'ara candidat republicà no és novell, perquè va formar part de la candidatura de PAU el 2007 i el 2011 i va ser primer tinent d'alcalde aquell any, durant l'etapa d'Espinet a l'alcaldia, fins que va presentar la renúncia l'estiu del 2012.

A diferència de fa quatre anys, enguany el PSC sí que ha fet llista a Anglès. Els socialistes, que havien obtingut quatre i tres regidors el 2007 i 2011, tenen ara al capdavant Francesc Xavier Montero, que s'estrena com a número 1. Membre de l'executiva de l'agrupació del PSC a Girona -és secretari de relacions institucionals i conseller de la Federació- havia format part de la llista per l'alcaldia de Girona encapçalada per Sílvia Paneque el 2015 i també de la candidatura al Congrés de Marc Lamuà aquell mateix any.