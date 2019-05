Guanyem vol impulsar l'Agència Local de l'Energia de Girona

Guanyem Girona proposa impulsar una agència local de l'energia. «Aquesta ha de contribuir al canvi de model energètic a partir de la gestió integral de l'energia municipal, la producció i distribució d'energia renovable, la promoció i finançament de l'estalvi i l'eficiència o la coordinació i control del desplegament del Pla d'Acció per a l'Energia Sostenible (PAES)», va explicar Quim Pou, el número 14 de la llista i doctor en Biologia i consultor ambiental.

Algunes de les mesures concretes plantejades per Guanyem són la remunicipalització del servei d'aigües, la contractació de l'electricitat dels equipaments municipals a cooperatives de consum 100% renovables o introduir clàusules ambientals en la contractació pública municipal.



60% de recollida selectiva

Un altre punt fort del programa de Guanyem és la recollida selectiva, que volen augmentar del 48% actual a més del 60%. Per aconseguir-ho defensen la redacció i execució d'un «pla local de prevenció de residus, amb la participació de la ciutadania, que fixi les línies estratègiques en aquest àmbit».

La candidatura proposa mesures com ara l'establiment d'incentius per als establiments que venen a granel, la minimització del lliurament i distribució de la publicitat domiciliària i a la via pública o estudiar les potencialitats de diferents models de recollida per barris, com els contenidors amb identificació o el porta a porta.