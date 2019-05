Madrenas vol «consolidar» una nova àrea urbana amb Girona com a motor territorial

La cap de llista de Junts per Catalunya - Girona, Marta Madrenas, aposta per consolidar una nova àrea urbana per afrontar amb els municipis veïns «reptes comuns» com són l'habitatge, la mobilitat i la preservació de l'entorn natural. Considera que és necesari fer un nou Pla d'Ordenació Urbanística Municipal (POUM) i obrir-lo a la participació dels ajuntaments que envolten Girona. Així ho va explicar ahir en roda de premsa a la plaça de l'U d'Octubre de 2017.

«Des de Girona volem ser el motor territorial i també exercir la nostra capitalitat amb generositat, i avui dia és imprescindible dotar-nos d'aquesta visió d'àrea urbana perquè la realitat és que molts reptes són comuns a tots els municipis», va explicar Madrenas. Entre els objectius del nou planejament, Junts per Catalunya – Girona veu l'habitatge com un dels principals reptes. Consideren que el nou POUM haurà de definir espais on es pugui generar nou sòl per a habitatge de lloguer assequible per a joves i famílies, i també per a noves iniciatives d'edificis d'habitatges comunitaris.

Un altre aspecte important per al partit que lidera Madrenas és la mobilitat. Creuen que s'ha d'adaptar a criteris de segle XXI, tenint en compte els resultats que s'extreguin del procés de redacció del nou Pla de Mobilitat de Girona, que ja s'ha començat a treballar conjuntament amb la Generalitat i els ajuntaments de l'àrea urbana.

La preservació dels espais naturals existents, i l'ús dels rius com a espais de connexió entre barris i de generació de nous espais verds per al gaudi de la ciutadania és un altre dels objectius que s'ha marcat Madrenas. Finalment, també volen incorporar criteris d'urbanisme de proximitat per millorar la seguretat i la perspectiva de gènere, la rehabilitació i regeneració urbana, la potenciació dels eixos comercials i els nous usos que es plantegi introduir a la ciutat, com ara espais dedicats a la recerca i investigació vinculats al futur campus de Salut adjacent al futur Trueta. A més, també afirmen que el POUM incorporarà el Pla Especial de les Pedreres i el Pla Integral de Sant Narcís, i la revisió del Pla Especial del Barri Vell.