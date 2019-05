El PSC de Figueres proposa convertir la sala Edison en centre comercial

El PSC de Figueres porta a la campanya un dels temes que des de fa anys està sobre la taula: la recuperació de l'antic cinema, la sala Edison, propietat de l'empresari Antoni Escudero.

El candidat socialista, Pere Casellas, va exposar ahir la seva proposta perquè la ciutat recuperi la capitalitat comercial. Una de les principals iniciatives seria permetre la conversió de l'antiga sala Edison del carrer Sant Pau en unes galeries amb establiments de qualitat de primeres marques; amb un aparcament de tres plantes, dos restaurants i un hotel. Casellas és partidari que es conservin els elements importants de l'edifici i que quedin documentats i catalogats.

La degradació de l'edifici de l'antiga sala Edison que va comprar l'empresari de la Jonquera i l'ús que se li dona és un dels temes que des de fa anys estan sobre la taula dels governs de Figueres sense que fins ara s'hagi desencallat. El propietari s'ha queixat en reiterades ocasions de les traves per part de l'administració.

L'equipament, dissenyat per l'arquitecte Azemar, es va inaugurar l'any 1905 i es va convertir en el primer cinema de la ciutat. Va funcionar com un edifici emblemàtic de la ciutat fins al 1984.

Per a Casellas, «cal impulsar la creació d'un pol d'atracció que eixampli l'oferta comercial més enllà de la Rambla», i considera que amb la proposta de l'Edison no només es crearà un focus de dinamització a la ciutat, sinó que també «s'estimularà la revitalització dels carrers Sant Pau, Vilafant i les zones adjacents».

El PSC creu que ha de quedar clar que Figueres és una ciutat comercial, amb un dels nivells d'establiments per habitant més grans de Catalunya: més de 20 per cada 1.000 veïns. I ho contraposa a ciutats com Girona, que compta amb 15 establiments per cada 1.000, o Olot, que en té 16.