Renuncien vuit candidats de Cs a Caldes de Malavella

Fonts de la candidatura de Ciutadans (Cs) a Caldes de Malavella van presentar el 24 d'abril una carta dirigida a la formació en què es queixaven de «les irregularitats detectades en la llista de la candidatura del partit per Caldes de Malavella, on s'ha estat treballant i se segueix fent per a les pròximes eleccions municipals, creant una agrupació que no existia» i que contempla noves figures i canvis de posicionaments entre els candidats, segons expliquen membres de la llista inicial. En aquest sentit, vuit candidats de Cs que consten al Butlletí Oficial de la Província (BOP) de Girona han presentat la renúncia de la seva participació en la candidatura a la Junta Electoral de Zona de Santa Coloma de Farners. De la seva banda, el partit va afirmar ahir al vespre que «només tenim constància que hagin presentat la dimissió quatre persones».

El passat 24 d'abril, un total de vuit membres que consten en l'actual llista de Cs de Caldes de Malavella publicaca al BOP van firmar un document per deixar palesa «la nostra disconformitat i mal estar per tot el que està succeint i per com s'està desenvolupant l'adjudicació de dita llista sense criteri ni sentit comú». Fonts d'aquest grup d'afectats constaten que una de les persones que firma finalment no ha renunciat, però s'hi ha afegit una altra, per tant, en total hi ha sis dones i dos homes i que, a més, el partit no els ha donat retroacció a la carta ni tampoc explicacions dels canvis que ells argumenten que hi ha hagut en la composició final de la candidatura.

En el document s'afirma que la formació no ha tingut en compte «la gent que ha començat aquest projecte, afiliació i treball des del partit, formació i capacitació per poder desenvolupar qualsevol de les funcions a realitzar en nom propi i en representació del partit». Fonts de la candidatura estableixen que «la Junta Electoral ha admès set de les vuit renúncies presentades», a l'espera de confirmar si també s'ha acceptat la darrera. Diari de Girona només ha pogut corroborar, a partir de correus electrònics, dues de les set renúncies admeses per la Junta Electoral.



Versió de Ciutadans

Amb relació a aquest cas, Ciutadans de la província de Girona apunta que «el nostre candidat per Caldes és Manuel Vázquez, la Junta Electoral va disposar de tota la documentació i va donar-hi el vistiplau. Quan es va publicar la llista no van fer cap reclamació (tenien 48 hores per fer-ho). Si ara, després d'haver presentat tota la documentació, haver firmat tots els documents per integrar-se a la llista i realitzat tots els tràmits, aquestes persones consideren que volen fer aquest pas, nosaltres ho respectem. La candidatura ja està presentada i respectem el que hagin decidit. Si tenen alguna reclamació, l'han de fer a la Junta Electoral, però no ho van fer quan es van publicar inicialment les llistes, tot i tenir 48 hores per reclamar».