La seguretat i el turisme, claus del debat de candidats gironins a TV3

La necessitat de més seguretat a tots els barris, els problemes d'accés a l'habitatge i l'equilibri entre la vida quotidiana i el turisme van ser alguns dels principals temes que van sortir ahir en el debat de candidats a l'alcaldia de Girona organitzat per TV3 i conduït per Xavier Grasset. Marta Madrenas (JxCat) va defensar l'obra de govern tot dient que han demostrat que es pot fer compatible «tenir una ciutat que funciona» amb «la defensa dels drets i la llibertats». En canvi, des de l'oposició li van arribar diversos retrets: Concepció Veray (PP) i Daniel Pamplona (Cs) li van retreure que hagués trencat amb la neutralitat institucional, mentre que Quim Ayats (ERC), Lluc Salellas (Guanyem Girona) i Sílvia Paneque (PSC) li van retreure, sobretot, les seves actuacions en matèria d'habitatge, la manca de protecció al petit comerç o les conseqüències que pot portar l'excessiva projecció turística.

El debat de TV3 va servir per confirmar que els principals temes de la campanya són habitatge, turisme i seguretat. Tots els partits van retreure a Madrenas la retirada de la policia de barri, que consideren imprescindible per donar sensació de confiança i seguretat als veïns. Especialment molesta es va mostrar Paneque, ja que era un dels temes que més havia portat durant el seu pas pel govern. Mentrestant, l'alcaldessa va defensar que la seguretat serà una prioritat de cara al proper mandat amb la instal·lació de noves càmeres de videovigilància i l'ampliació de la plantilla de la Policia Local, que s'ha vist afectada per les prejubilacions d'enguany.

El turisme també va tornar a ser, una vegada més, font de discrepància. Ayats va criticar que, durant els darrers anys, a la ciutat hi ha hagut un «model expansiu, de com més, millor», i va advertir que aquesta no és la millor recepta. Paneque va anar un pas més enllà i va lamentar que s'hagi explicat la marca Girona «sense coherència ni una proposta cultural que tingui a veure amb tota la cituat». Salellas, per la seva banda, va lamentar els efectes que ha tingut tot plegat en el dret a l'habitatge, que s'ha anat dificultant en els darrers anys, i en l'abandó que pateixen alguns barris, ja que bona part de les activitats es concentren al centre de la ciutat. Madrenas, però, va defensar que el model de turisme de la ciutat no és de borratxera, sinó familiar i positiu, malgrat que va reconèixer que cal «treballar intensament» per garantir l'equilibri entre el turisme i el benestar dels veïns.

En el camp comercial, Salellas va lamentar que el govern actual hagi apostat més per les grans superfícies que per protegir el petit comerç, i va defensar que cal una ocupació de qualitat i no precària com la que propicia el model econòmic actual. Per la seva banda, Pamplona també va considerar que a la ciutat li cal més creixement econòmic, més retenció de talent i més potenciació de l'emprenedoria, que hauria d'anar acompanyada d'una menor burocràcia. Veray, per la seva banda, va considerar que Madrenas no ha estat capaç de fer compatible governar amb el procés independentista, i va advertir que la ciutat «ha pagat cara la seva obsessió amb el procés».

Malgrat que el presentador els va preguntar per possibles pactes, tots els candidats van preferir guardar-se l'as a la màniga fins després del 26 de maig.