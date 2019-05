ERC i els comuns volen que la UE «formi part de la solució» a Catalunya

Els números tres de la llista al Parlament Europeu d'ERC, Jordi Solé, i dels comuns, Ernest Urtasun, van coincidir ahir en el debat de TV3 en què la Unió Europea hauria de «formar part de la solució» al conflicte polític català, mentre que els representants del PSC, Javi López; Cs, Jordi Cañas, i el PP, Esteban González Pons, van assegurar que el procés independentista català va en contra dels valors de la UE i, per tant, no preveuen que hi intervingui.

El candidat socialista, el d'ERC i el dels comuns també s'han proposat treballar perquè el català sigui llengua oficial a la UE, mentre que Cañas va demanar que es respecti el castellà a Catalunya i Pons va apostar per impulsar el valencià.

En un debat en què no hi va participar cap membre de JxCat en protesta per la decisió de la Junta Electoral Central de no permetre la intervenció de cap dels seus candidats a l'estranger, Solé va afirmar que el projecte sobiranista és «europeista» i va reconèixer que estan «decebuts per la resposta que ha donat la UE» al procés independentista. Per això va demanar que «Europa es mulli» i defensi el vot dels ciutadans. «No es pot parlar de l'estat de dret al marge de la democràcia», va reblar.

Urtasun, que es va enganxar amb Cañas pel pacte de Cs, PP i Vox a Andalusia, va admetre que des d'Europa no s'ha «sabut trobar una solució» al cas català i va apostar per «establir canals i taules de diàleg entre partits per començar». Va criticar que alguns partits «amb el tema català han jugat electoralment» i va assegurar que el seu grup, el dels verds, pot fer de «pont» per desencallar la situació.

Javi López, número cinc de la llista que encapçala el ministre Josep Borrell, va descartar que la UE intervingui perquè «a Europa amb la llei hi cap tot; fora de la llei no hi cap res», i va emplaçar les diferents forces a dialogar «entre catalans i al Parlament de Catalunya». També va aprofitar per recriminar als independentistes que es puguin oposar a l'elecció del primer secretari del PSC, Miquel Iceta, com a senador perquè presideixi la cambra alta espanyola.

Cañas, que va acusar els independentistes de «colpistes», va mantenir que «Espanya és una democràcia plena» i que «qualsevol democràcia europea perseguirà qui violi la llei». «Aquells que creuen que hi ha dreceres en democràcia i que creuen que poden violar les lleis no tenen cabuda a Europa», va asseverar, i va afegir que des de Cs treballaran per impedir que l'expresident de la Generalitat i candidat de JxCat, Carles Puigdemont, «segueixi insultant i tacant la imatge d'Espanya al món».

Hi va coincidir el popular González Pons, número dos de la candidatura de Dolors Montserrat, que va considerar que el Parlament Europeu no té «gaire interès» en el procés català perquè «només hi ha hagut un debat» sobre la qüestió, una afirmació que Urtasun va qüestionar. El popular va destacar que «la UE és esborrar fronteres, no dibuixar-les» i una «vacuna contra el nacionalisme», per això va augurar que les institucions comunitàries no avalaran «un missatge d'independència, fractura i divisió».

El candidat de Cs a les eleccions europees, Jordi Cañas, va acusar els independentistes de ser «ultradreta en estat pur», i els va comparar amb el secretari federal de la Lliga Nord italiana, Matteo Salvini. Durant el debat de TV3 i Catalunya Ràdio d'aquest dimarts a la nit, el representant d'ERC, Jordi Solé, va retret a Cañas que Cs «governi amb Vox» a Andalusia, i li va recordar que el partit taronja es va presentar a les eleccions europees amb la coalició de Libertas fa 10 anys. «El seu nacionalisme és el nacionalisme d'Estat», va rematar. Al seu torn, el candidat del PP, Esteban González Pons, va remarcar que la situació europea és «prou greu» i que els principals grups de centre, amb els Verds i els Liberals, han d'intentar no enfrontar-se entre ells.