ERC de Figueres promet que desbloquejarà el projecte de l'escola Carme Guasch

ERC de Figueres ha presentat les línies mestres del seu programa en l'àmbit educatiu, que comença per «impulsar d'una vegada per totes un pacte educatiu real, que impliqui tots els agents de la ciutat: des dels tècnics municipals fins als equips docents i les AMPAs».

L'alcaldable republicana, Agnès Lladó, s'ha compromès a impulsar nous estudis de cicles formatius vinculats a les necessitats del territori i als interessos de l'alumnat. Una formació professional que s'impartiria a l'escola Pous i Pagès, que volen transformar progressivament «en un centre de noves oportunitats».

«Hem de donar resposta a l'abandonament escolar, que és d'un 17% a Figueres, i una de les opcions passa per diversificar l'oferta de formació professional que dissenyarem i que, entre d'altres, inclourà estudis en logística o capacitació agrària», assenyala Lladó. «Hem d'oferir oportunitats a tots els joves figuerencs que necessiten entrar al mercat laboral però que han abandonat els estudis», afegeix.

Mentrestant, Esquerra continua apostant per la construcció de l'escola Carme Guasch. «Al minut u del nou mandat, quan sigui alcaldessa, desbloquejarem la redacció del projecte constructiu que, encara no sabem per quina raó, segueix aturat», assenyala Lladó. I afegeix que estan disposats a utilitzar «els 325.000 euros reservats des de l'any 2017, una partida, recordem, que està reservada a proposta d'Esquerra Republicana».

L'impuls de grups de recerca, optimitzar l'estructura tècnica de l'àrea d'Educació de l'Ajuntament o facilitar els desplaçaments de l'alumnat adequant horaris i recorreguts del bus urbà a les necessitats i els horaris escolars són altres de les mesures que els republicans figuerencs porten al seu programa.