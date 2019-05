Independents de la Selva volen créixer al Consell i a la Diputació

L'agrupació de formacions municipalistes Independents de la Selva (IdS) va presentar ahir a Girona les 15 candidatures que concorren a les eleccions municipals del 26 de maig. Els encarregats de donar a conèixer els candidats i presentar les propostes de futur de la formació van ser l'alcaldessa de Vilobí, Cristina Mundet, l'alcaldessa de Tossa i diputada a la Diputació de Girona, Gisela Saladich, i el president de la formació Independents de la Selva, Pere Garriga.

L'acte va comptar amb la presència de representants de les diferents formacions municipalistes integrades a l'agrupació de la Selva i a altres col·lisions independents de les comarques gironines. Pel que fa a la coalició, es va formar el 2015 per les eleccions municipals de 2015 i aleshores va obtenir 46 regidors i 6 alcaldies, fet que va situar IdS com a tercera força a la comarca.



Més de la meitat de la comarca

Entre els partits que formen part de l'agrupació hi ha formacions a més de la meitat dels municipis de la comarca. Així, destaquen: l'Entesa per Arbúcies, a Arbúcies; l'Agrupació Participativa Blanes (APB), a Blanes; els Independents per Lloret, a Lloret de Mar; l'Acord per Maçanet, a Maçanet de la Selva; el Som Massanes, a Massanes; el Tots som Riells, a Riells; el Som Riudarenes, a Riudarenes; el Partit Independent de les Guilleries (PIG), a les Guilleries; els Independents per Santa Coloma de Farners, a Santa Coloma de Farners; els Independents de Sils, a Sils; el Tossa Unida, a Tossa de Mar; l'Imaginem Vidreres, a Vidreres; els Independents Viladrau, a Viladrau; i el Grup Municipal Independent de Vilobí d'Onyar, a Vilobí d'Onyar.

La primera intervenció va anar a compte del president de la formació i cap de llista d'Entesa per Arbúcies, Pere Garriga, que va destacar l'objectiu de la conformació de la plataforma per «fer força amb formacions similars» i assolir representació a altres institucions. «Som llistes independents de poble, persones que representem persones», va apuntar Garriga.

Per la seva banda, l'alcaldessa de Vilobí va destacar la importància de les formacions independents que a Catalunya representen un 20% dels votants, també va precisar que «històricament aquestes llistes han estat ignorades a altres institucions com a l'AMI, als Consells Comarcals o a les Diputacions».



Independents de Catalunya

Segons Mundet, Independents per la Selva va néixer ara fa vuit anys amb l'objectiu d'assegurar que totes aquestes llistes tindrien veu i serien escoltades a altres institucions. L'alcaldessa també va destacar que ara estan governant al Consell Comarcal amb el PDeCAT, després d'haver tret cinc consellers comarcals. En el mateix sentit, una de les fundadores de la coalició i diputada provincial pel partit, Gisela Saladich, va destacar la bona rebuda que ha tingut la creació de l'agrupació i com aquesta es pot veure traduïda en el creixement que ha experimentat «passant de les 10 llistes a les 15 actuals».

Al març, diverses candidatures d'independents a les eleccions locals, entre elles IdS, van crear el nou partit Independents de Catalunya, que pretén agrupar aquest tipus de llistes en els municipis catalans.