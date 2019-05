«Lluitarem contra l'incivisme i la inseguretat amb policies de barri»

Es presenta per tercera vegada com a alcaldable del PP per Figueres. És portaveu del grup des del 2011 i busca millorar els resultats amb una llista renovada.

El 2011 el PP de Figueres va recuperar el tercer regidor, però el tornàveu perdre el 2015. Millorareu els resultats?

Treballarem per obtenir un millor resultat que el 2015 i com a mínim recuperar aquest tercer regidor per seguir treballant per la ciutat. Hem treballat sempre per Figueres, avantposant la ciutat a les sigles, i ho seguirem fent.

L'afectarà la candidatura de Vox, que es presenta per primer cop en unes municipals a Figueres?

No podem negar l'evidència, però què tenen ells per oferir? Nosaltres tenim l'experiència d'aquests últims vuit anys, un equip preparat i som coneixedors de les problemàtiques de la ciutat.

A la llista no s'ha inclòs el seu número dos, Diego Borrego. Per què?

Hem apostat per fer una llista renovada i amb cares noves en els primers llocs de la candidatura.

Quin és el projecte del PP per a Figueres?

Volem una ciutat neta. Lluitarem contra l'incivisme i la inseguretat amb més policia i el compliment de les ordenances de civisme. Sobre la neteja, no en farem prou amb el nou contracte i les conductes incíviques han d'anar acompanyades de sancions. També proposem augmentar fins als set anys d'empadronament el mínim per poder accedir a ajuts, així com millorar la mobilitat amb aparcaments dissuasius.

Figueres també té debats enquistats des de fa anys.

Sí, la dinamització del castell de Sant Ferran, la sala Edison i el sector oest en són alguns. Tenim visió de futur i la prova està en el fet que sempre hem defensat la inversió a la sala Edison. El govern pot desencallar-ho des de la part tècnica, però no s'ha fet res.

Què proposeu per a la zona oest?

S'hi ha de fer un pla de barris, reurbanitzar els accessos i l'enderrocament dels habitatges que ja es va iniciar. Però no ho podem fer sols, necessitem unitat de tots els regidors i el suport de la Generalitat i l'Estat.

A Figueres es presenten deu candidatures. Amb qui estaríeu disposats a pactar ?

No m'agrada parlar de pactes abans d'hora. Primer s'ha de veure com quedarà l'Ajuntament. Segurament serà un escenari fragmentat però nosaltres treballarem per treure el millor resultat possible. Ens presentem per governar. El que sí que tenim clar és que els pactes han de durar els quatre anys de mandat.

S'ha fet prou feina des de l'oposició?

Per part nostra, sí. Però està clar que l'alternativa no ha sabut sumar i ara ja no és moment de lamentacions. Les trencadisses delgovern han suposat un retrocés per a la ciutat, però nosaltres hem sabut jugar les cartes i incloure propostes en els pressupostos.