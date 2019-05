Els veïns de Cassà podran optar entre tres opcions per escollir alcalde i govern

El nombre de candidatures que es presenten enguany a les eleccions municipals de Cassà de la Selva és idèntic al de fa quatre anys, però amb un canvi important: en comptes de la llista del PP liderada per Josep Uñó, es presenta l'historiador Marià Montsunyer amb el PSC, que s'estrena per primera vegada com a alcaldable. Per tant, al clàssic duel entre ERC, de la mà de l'actual alcalde, Martí Vallès, i Junts per Catalunya, amb Robert Mundet, també s'hi sumen els socialistes, que no es van presentar en les anteriors eleccions, però sí que ho van fer el 2011 i el 2007.

El republicà Martí Vallès es va endur la victòria en els comicis d'ara fa quatre anys, obtenint un total de 7 regidors. A continuació, va venir CiU de la mà de Robert Mundet, que enguany es torna a presentar com a cap de llista, aquesta vegada amb la marca de JxCat. El 2015, CiU va obtenir 6 regidors amb uns resultats molt renyits amb ERC, mentre que la candidatura popular d'Uñó va obtenir el 4,16% dels vots sense aconseguir representació en el ple municipal.



Balanç del darrer mandat

A tall de recordatori, Martí Vallès va treballar 30 anys a l'hospital Josep Trueta. Potenciar la cultura, seguir treballant per reduir l'endeutament, apostar pel nucli històric i donar vida al poble amb nous comerços són els seus primers objectius. Fent balanç del darrer mandat, el mateix subratlla que «en començar la legislatura, vam aprovar el Pla d'Actuació Municipal, en què detallàvem les 150 principals accions del nostre programa. Quatre anys després hem realitzat el 95,3% de les accions».