Carrizosa posiciona Pamplona com l'únic garant del vot constitucionalista a Girona

El portaveu de Ciutadans al Parlament català, Carlos Carrizosa, va assegurar ahir que el seu candidat a l'alcaldia gironina, Daniel Pamplona, és «l'únic» garant del vot constitucionalista al municipi. El candidat va apuntar a la capital gironina que la seva formació denunciarà Junqueras davant la Junta Electoral pel debat de TV3 en entendre que aquest va cometre un delicte de desobediència. Per la seva banda, en un acte de campanya a Lloret, Jordi Cañas va mostrar-se favorable al fet que la justícia sancioni i inhabiliti el president de la Generalitat, Quim Torra.

En una visita de suport a l'alcaldable per Girona, Carrizosa va descriure el vot al PSC com una «oportunitat» per a l'independentisme perquè aquests volen «camuflar-se entre el paisatge» i «deixar fer» als partits independentistes, i va reivindicar el vot útil a Ciutadans. Després d'assegurar que l'Ajuntament de Girona ha estat «un dels centres del 3% de CiU», el portaveu va comprometre's a «obrir finestres i aixecar catifes» per revelar totes les sospites fundades i irregularitats comptables aixecades «sobretot» durant l'alcaldia de Puigdemont. Sobre aquest aspecte va afegir que la Intervenció General de l'Adminstració de l'Estat «està ultimant un informe per irregularitats que ascendeixen a gairebé 4 milions per la compra d'un fons d'art».

Durant la seva intervenció, Carrizosa va explicar que Ciutadans ha denunciat davant la Junta Electoral el «minut d'or» que TV3 va oferir a Junqueras durant el debat de dimarts per «trencar la igualtat entre els ponents» i per contravenir «la prohibició expressa de participació en el debat per via telemàtica o altres mitjans». Va explicar que ha pogut incórrer en un nou delicte de desobediència i que per això també ha sol·licitat a la Junta Electoral que acudeixi a la Fiscalia en cas d'entendre que per part de la direcció de TV3 s'ha comès un delicte.

Pel que fa a la designació del primer secretari socialista, Miquel Iceta, com a membre del Senat, Carrizosa va anunciar que la seva formació no «obstaculitzarà» la seva designació com a senador, i que s'abstindran durant la votació, que tindrà lloc avui. Tot i això va matisar que en el cas d'assolir aquest càrrec no facilitaran el seu nomenament a la presidència, tal com va proposar Pedro Sánchez, pel seu «suport explícit» a diversos «postulats del separatisme».

«Ningú està per sobre de la llei»

Per la seva banda, el candidat de la formació al Parlament Europeu, Jordi Cañas, va dir en un acte de campanya a Lloret de Mar que confia que la justícia sancioni «convenientment» el president de la Generalitat, Quim Torra, i que «si és amb la inhabilitació, millor». Cañas va fet aquestes declaracions en relació amb la compareixença de Torra ahir davant del TSJC com a investigat per desobediència a les resolucions de la Junta Electoral Central sobre els símbols que penjaven dels edificis públics. El candidat europeu va assegurar també que «ningú està per sobre de la llei» i va recordar al president que «el Palau de la Generalitat no és seu».