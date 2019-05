Cs i PP denuncien «escraches» d'activistes pel dret a l'habitatge a la Feria de San Isidro

Cs i PP han denunciat haver patit escraches d'activistes pel dret a l'habitatge, entre ells membres de la plataforma d'afectats per la hipoteca (PAH), ahir a la Feria de San Isidro de Madrid. Concretament, un grup d'activistes va escridassar i envoltar la candidata a l'alcaldia de Madrid de Cs, Begoña Villacís, embarassada de nou mesos, i també van protestar davant del president del PP, Pablo Casado, acompanyat dels candidats dels populars a l'alcaldia i la Comunitat de Madrid, José Luis Martínez-Almeida i Isabel Díaz Ayuso. El líder de Cs, Albert Rivera, va afirmar que l'episodi és «una de les vergonyes més grans» que ha viscut en política. «Així són els radicals totalitaris. No respecten ni una dona embarassada de nou mesos», va piular a Twitter. També el president del PP va criticar els fets en un míting a Càceres i va avisar que «el radicalisme torna als carrers». Casado va defensar que el PP des del govern de l'Estat ha fet més per evitar desnonaments que les alcaldies de Manuela Carmena i Ada Colau.

Els dos partits ho van criticar a través de les xarxes socials i van compartir vídeos en què es veu com persones amb samarretes i pancartes antidesnonaments envolten i escridassen els candidats.