Echenique demana votar massivament Podem per «dir a Sánchez 'amb Rivera no'»

El secretari d'Organització i Acció de Govern de Podem, Pablo Echenique, va assegurar que no hi ha una manera «més efectiva» de dir a Pedro Sánchez amb qui ha de formar Govern que dipositant «massivament» la papereta de Podem en les urnes el pròxim 26 de maig en les eleccions europees, autonòmiques i municipals.

«És la millor forma de dir-li amb Rivera no», va etzibar en un acte de partit celebrat a Valladolid i en el qual també va estat present el candidat a la Junta per la formació morada, Pablo Fernández, i l'aspirant a l'Alcaldia, Miguel Holguín, i que va començar donant les gràcies als afiliats i simpatitzants de la formació per fer-la «invencible».

El dirigent va advertir que les pròximes eleccions són «fonamentals» perquè hi hagi un govern progressista, però també perquè la dreta i la ultradreta no s'«atrinxerin en altres institucions» i que posin «pals a les rodes» en el progrés del país.

En aquest sentit, Echenique va ironitzar sobre la «desimboltura» amb la qual els agents econòmics Morgan Stanley, Moodys, el Banc de Santander i la CEOE estan «parlant en els últims dies» sobre la formació del Govern d'Espanya. «Tots ells han dit que el pacte de PSOE amb Cs és el desitjat», va reflexionar per aprofundir que, si no es dona aquesta fórmula, «tots ells» han demanat tant al Partit Popular com a Ciutadans que s'«abstinguin» perquè Pedro Sánchez pugui governar «en solitari» sense el suport d'Unides Podem. «Aquesta guia del vot», va incidir, «diu que no vol que formem govern, perquè saben que som garantia que el Salari Mínim Interprofessional torni a pujar, que acabem amb la temporalitat, que millorem els serveis públics i evitar la seva privatització, que es regularà el preu dels lloguers, es recuperaran els diners del rescat bancari i protegirem i cuidarem l'Espanya buida».

Per aquest motiu, va insistir que ara hi ha una tasca «complicada» en la qual cal «dialogar molt i actuar amb precaució» per formar un govern progressista. En aquest punt, va recordar que les dretes «en poc temps» ja han demostrat del que són capaços de fer a Andalusia.