ERC vol exportar a la UE el model «integrador» penitenciari de Catalunya

La candidata d'ERC a les eleccions europees Diana Riba es va comprometre ahir a impulsar el model català de centres penitenciaris «integradors» arreu d'Europa.

En una atenció als mitjans després d'un acte de campanya al centre penitenciari de dones Wad-Ras, Riba va assegurar que des del Parlament Europeu es dedicaran a aconsellar els estats de la UE perquè fomentin els models de presons que apostin per la integració social i laboral dels interns i no pel càstig, tal com va indicar que fa el ministeri de l'Interior amb les presons que gestiona a l'estat espanyol. Riba va dir que el model penitenciari ha de tenir també una mirada feminista perquè les preses puguin estar en «igualtat de condicions» respecte els homes.

La candidata a les europees pels republicans Diana Riba, la candidata a les municipals Eva Baró i la diputada al Parlament Najat Driouech van participar d'un acte de campanya amb les internes del centre penitenciari. Segons va explicar Riba, es van trobar amb internes que volien parlar de política però també del seu dia a dia a la presó. «Ens hem trobat amb una presó diferent de les que coneixem, molt propera, les internes tenen molta comunicació», va celebrar la candidata al Parlament Europeu.



Edifici pensat pels homes

Tot i això, va lamentar que l'edifici estigui pensat per homes i no compleixi amb les condicions per reunir-hi dones. «Enlloc de tenir diferents mòduls distribuïdes per penes o conducta, estan totes juntes», va explicar. Per això, Riba va apostar perquè quan es renovin les presons o se'n construeixin de noves es generi un model on les dones «puguin estar en igualtat de condicions» respecte als homes.Entre les qüestions que han tractat hi ha hagut la política, com es troben les internes al centre, quines motivacions tenen per la reinserció social i laboral i com l'experiència de passar per una presó pot esdevenir un "aprenentatge de vida". També han constatat com el sistema penitenciari "és un tabú" perquè la població no el coneix com si que fa amb altres sistemes públics com l'educatiu o el sanitari.