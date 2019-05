Esquerra lluitarà per l'educació al llarg de la vida a Girona

El partit Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) a Girona aposta per l'educació al llarg de la vida per a una ciutadania activa i cohesionada per a les eleccions municipals del 26-M. D'aquesta manera, la formació va presentar ahir un total de 49 propostes per fer de l'educació un eix central de les polítiques del pròxim mandat a la ciutat de Girona.

Segons els republicans, una de les apostes per assolir aquest objectiu passa per potenciar el programa Educació 360, que fomenta l'aprenentatge en totes les etapes de la vida de les persones. I ho fa vinculant escola, famílies i tots els recursos i actius amb l'objectiu de garantir l'equitat i la igualtat d'oportunitats i la inclusió educativa.

L'objectiu és «garantir una educació inclusiva, equitativa i de qualitat, i l'accés lliure i universal a la cultura per fomentar una societat cohesionada, preparada i culta», apunta el candidat d'Esquerra Republicana a Girona, Quim Ayats.

El número tres de la llista d'ERC a Girona, Àdam Bertran, destaca també que «crearan entorns positius per a l'aprenentatge que van del lleure educatiu a l'esport».

Totes les propostes

En aquest sentit, la candidatura presenta un total de 49 propostes concretes per convertir l'ensenyament en un dels eixos més importants de les polítiques del pròxim mandat a Girona.

Tal com explica la formació, totes les propostes estan contemplades dins el Pla de Treball 2019-2023 del partit on s'estableixen «un total de 400 mesures amb l'objectiu de millorar la qualitat de vida de tots els veïns i veïnes de la ciutat». A més, per als republicanans, l'educació serà un pilar estretament lligat a la cultura com «un element generador de cohesió social i vertebrador» dels barris de la ciutat.