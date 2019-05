«Faré tot el possible perquè a Figueres guanyin les esquerres»

Conegut com a «Joselín», és el president veïnal de Sant Joan i primer alcaldable d'ètnia gitana de Figueres. Encapçala Guanyem Figueres, candidatura impulsada per la CUP, MES, Compromís, Forja i Alternativa.

És el primer alcaldable d'ètnia gitana a Figueres, creu que permetrà donar més veu al col·lectiu?

Diria que fins i tot de Catalunya. De fet, no estic representant només Guanyem Figueres, sinó també el col·lectiu gitano, que no està massa present en les polítiques municipals. Crec que és molt positiu perquè genero un precedent. Després de mi es poden obrir portes perquè més gitanos entrin en política. I és molt necessari perquè els gitanos sempre hem estat en escenaris en què se'ns escoltava molt poc.

Com ha saltat de l'associacionisme veïnal a la política?

Sempre he mantingut molt de contacte amb tots els grups polítics, precisament per qüestions veïnals. Conec el funcionament de l'Ajuntament, però sempre m'ho he mirat des de baix. Les promeses incomplertes dels polítics m'ha impulsat a voler ocupar un lloc on se'ns escolti i parlar-hi des del mateix nivell. Figueres necessita un canvi.

Es veu amb possibilitats de governar?

Sí, crec que en tenim moltíssimes. Com a mínim esperem créixer un regidor, fins a cinc, però l'objectiu és arribar a l'alcaldia. Els cinc grups que impulsen Guanyem ja compten amb els seus votants però ara s'hi ha afegit un gitano molt conegut i en qui ja confia molta gent. Això farà que molts veïns que han perdut la confiança en la política se sentin motivats pel nostre projecte.

Parlem de pactes.

Amb segons qui ni ens plantegem de pactar-hi. Soc català, independentista i republicà i faré tot el possible perquè guanyin les esquerres.

Encaixa amb l'ideari d'esquerres, independentista i feminista de la CUP?

Si no hi encaixés, ja no m'hi hauria presentat.

Quin és el projecte Guanyem Figueres?

Guanyar i canviar les polítiques dels últims anys. Hi ha veïns que no s'han sentit atesos pel govern i això ha de canviar.

I què proposeu?

Hem d'arribar a la gent abans de fer qualsevol proposta. Necessitem ampliar els Serveis Socials, que actualment estan col·lapsats. Respecte a la seguretat, hi ha hagut falta de previsió. Ara s'han jubilat agents de la Guàrdia Urbana i s'ha esperat a última hora per convocar les places. El projecte de Guanyem és per canviar la manera en què s'ha administrat fins ara la ciutat. El govern ha fet una gestió dolentíssima i això es notarà en els vots.

La situació del barri de Sant Joan la viu en primera persona, com creu que s'hi ha d'actuar?

Ha de ser un barri més de Figueres i actualment pateix unes decadències que altres zones de la ciutat no tenen. L'Ajuntament no coneix la problemàtica des de dins i els partits sempre intenten colpejar la part més sensible i dèbil, utilitzant Sant Joan de trampolí per aconseguir vots. Els governants no han fet més que deteriorar la imatge del col·lectiu i el barri, però els gitanos no podem resoldre-ho sols.

Què és el primer que farà si governa?

Seria un somni arribar a l'alcaldia, però a Guanyem ho fem tot en equip. No crec en la sobirania d'una sola persona.