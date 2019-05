El Front Nacional a Ripoll afirma «no odiar a ningú pel color de pell»

El partit Front Nacional de Catalunya a Ripoll, encapçalat per Sílvia Orriols, afirma que «Junts per Ripoll, ERC i Alternativa-CUP han emès un comunicat en què ens acusen de racistes i xenòfobs abans d'haver fet públic el nostre programa polític, la qual cosa evidencia que han actuat moguts per la por, el prejudici i l'afany de silenciar i de fulminar la formació nacionalista que emergeix amb força a Ripoll». La formació aclareix que «la definició de racisme, aquí i a tots els països no dictatorials del món, és la de discriminació per origen racial. I la de xenofòbia, la d'odi als estrangers. Nosaltres ni odiem ni discriminem a ningú pel seu color de pell. Per això apostem per la integració activa, no passiva com ara, de la població immigrada, per evitar que es formin pobles paral·lels i fanatitzats. Si els representants de totes aquestes formacions polítiques no coneixen la definició de mots tan greus, preguem que els cerquin abans de banalitzar-los».