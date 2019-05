Guanyem Girona impulsarà un pla d'actuació per millorar els barris

A poc més d'una setmana per a les eleccions municipals, Guanyem Girona va subratllar ahir la necessitat de «cuidar la gestió de proximitat, especialment pel que fa a alguns barris i sectors de la ciutat que presenten un estat de deixadesa». Per respondre a aquest objectiu, la candidatura planteja un pla d'actuació de barris que compta amb tres grans eixos: la neteja viària; el manteniment del mobiliari urbà i l'adequació de voreres, i l'adequació de l'espai públic amb la instal·lació de nous lavabos públics o més parcs infantils i de salut.

Pel que fa a la neteja viària, la número quatre de la llista, Dolors Serra, va proposar diverses mesures com la remunicipalització del servei. En aquest sentit, Serra va afegir que «molts candidats de Guanyem venim dels moviments veïnals i quan governem la ciutat no ens quedarem tancats als despatxos, sinó que sortirem al carrer per solucionar les petites incidències que es produeixin a la ciutat». D'altra banda, Guanyem té previst aplicar un pla d'accessibilitat per garantir l'adequació de les voreres i la supressió de barreres arquitectòniques. Les millores en la il·luminació i en el manteniment del mobiliari urbà són altres propostes que contempla la candidatura.