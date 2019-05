Inma Castro (Ciutadans) potenciarà l'obertura de negocis a Salt

La candidata de Ciutadans a Salt, Inma Castro, ha anunciat que crearà un paquet de mesures per posar en marxa un pla d'eixos comercials i d'usos i impulsarà l'obertura de negocis. «Apostem per exempcions de taxes de llicència o reducció de diferents taxes municipals tant als nous comerços com a emprenedors i petites empreses per recuperar l'economia local i activar l'ocupació de qualitat», indica la candidata.

Castro es compromet a «posar en marxa la ciutat» per tal de reduir l'índex de desocupació actual. Per això, considera que el desenvolupament del sector sud és una part fonamental del futur de Salt, i creu que cal fer «un gran esforç per a la modernització dels polígons industrials per millorar la competitivitat i atraure noves empreses». Paral·lelament, Castro també aposta per «dotar el viver d'empreses de més eines econòmiques i millores amb un pla de futur per potenciar el comerç local de proximitat».

Finalment, Castro diu que Ciutadans flexibilitzarà els usos que permetin compatibilitzar noves activitats amb les pimes i autònoms i reduirà la burocràcia per obrir un negoci a la vila.