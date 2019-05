Jaume Dulsat vol augmentar el civisme i la seguretat a Lloret

L'actual alcalde i candidat de Junts per Lloret, Jaume Dulsat, i el número 4 de la llista, Jordi Sais, han presentat les seves propostes per millorar el civisme i la seguretat, que inclouen fer campanyes per evitar les males conductes al carrer i dotar el cos de la Policia Local dels agents necessaris en funció de l'època de l'any.

Per aconseguir-ho, Dulsat proposa la creació d'un cos d'informadors cívics municipals que vetllin pel compliment de les normes de civisme i respecte a la via pública, fer campanyes de civisme dirigides als propietaris de gossos per conscienciar-los de la importància de recollir els excrements, augmentar el nombre d'agents de policia durant les temporades d'estiu i posar més càmeres a la via pública i a les urbanitzacions, per tal de disposar de millors eines de control i seguretat.

Dulsat assenyala que el seu objectiu és que «tothom que viu o visiti Lloret pugui continuar gaudint del municipi amb seguretat». De la mateixa manera, Sais afegeix que la seguretat és «un punt clau» per a Lloret, com a municipi i destinació turística».



Agents cívics a la nit

Per això, Sais ha anunciat que, si continuen governant, seguiran apostant per la presència d'agents cívics en horari nocturn a l'avinguda Just Marlés i que ampliaran la seva activitat en horaris diürns a les zones comercials. Igual que Dulsat, Sais garanteix que augmentaran el nombre d'agents de la Policia Local durant l'època d'estiu aprofitant les jubilacions.