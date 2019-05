Miquel Noguer pretén impulsar la formació professional a Banyoles

Una trentena d'empresaris i comerciants banyolins van dinar ahir al migdia amb la consellera d'Empresa i Coneixement, Àngels Chacón, i el cap de llista de Junts per Catalunya-Banyoles, Miquel Noguer. La trobada va servir per conèixer quines són les inquietuds dels empresaris de la ciutat i explicar les actuacions que està desenvolupant la Generalitat en l'àmbit empresarial.

Noguer va explicar que s'ha marcat com a objectiu impulsar la Formació Professional al municipi. Es tracta d'una iniciativa que compta amb el suport de la Generalitat i que busca ampliar els estudis en educació postobligatòria. Segons el candidat, aquesta mesura no només comportaria la diversificació en formació per als joves del municipi, sinó que també dotaria el teixit empresarial banyolí de treballadors qualificats.

Per la seva banda, la consellera va considerar que cal treballar per tal que el teixit format per petites i mitjanes empreses es pugui adaptar a la indústria 4.0 i al comerç electrònic. En aquest context, va indicar que la Generalitat se centra a replantejar les estratègies de model de negoci, precisament, d'aquesta tipologia d'empresa.