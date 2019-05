Els projectes pendents i la seguretat afloren al debat de Figueres

El primer debat electoral de Figueres va fer aflorar els grans temes pendents que arrossega la ciutat des de fa anys. El soterrament de les vies del tren, la construcció de les rondes, el POUM, l'escola Carme Guasch i la sala Edison tornen a formar part de les promeses electorals de pràcticament tots els partits polítics. L'increment de la seguretat i la lluita contra l'incivisme també van centrar les principals propostes d'aquesta campanya electoral a la capital alt-empordanesa. També hi va haver moment per als retrets al govern i el «bloqueig» de l'oposició.

Nou alcaldables van participar ahir en el primer debat electoral de la ciutat a l'auditori de Caputxins: Jordi Masquef (JxF), Agnès Lladó (ERC), José Castellón (Guanyem Figueres), Pere Casellas (PSC), Maria Àngels Olmedo (PP), Héctor Amelló (Cs), Xavier Amiel (Canviem Figueres), Francisco Paneque (Veïns Figueres) i Pau Herrero (Aixequem Figueres). L'acte va estar moderat pel director del Setmanari Empordà, Santi Coll, mitjà que va organitzar el debat juntament amb Diari de Girona i Ràdio Vilafant, amb la col·laboració del Col·legi de Periodistes i el Col·legi d'Arquitectes.



Urbanisme i mobilitat

Els candidats van desgranar les seves propostes en un primer bloc centrat en urbanisme i mobilitat. L'aprovació del POUM, la construcció de les rondes i el sector oest van centrar les principals propostes. Masquef va apostar per més sòl industrial, mentre Lladó va proposar plans de barris globals a les «zones oblidades». Castellón va defensar una ciutat «amable» i «accessible», i Casellas va apostar per suprimir l'estació de tren al centre. Per Olmedo, del PP, el futur de Figueres també passa per atrinxerar les vies del tren i Amiel va defensar-ne la permanència al centre. En canvi, Amelló, de Cs, va posar l'accent en el «desordre». De la seva banda, Paneque vol trobar l'equilibri entre la Figueres dels veïns i el turisme i per Herrero cal potenciar la participació ciutadana.



Convivència i integració

En un segon bloc centrat en la convivència i la integració, la majoria de candidats va apostar per incrementar els agents de la Guàrdia Urbana, lluitar contra l'incivisme garantint el compliment de les ordenances i una unitat canina policial. Els matisos van arribar en matèria d'integració. El PP va assegurar que no permetran obrir més centres de culte a la ciutat, mentre Masquef i Casellas van proposar canvis en el funcionament de Serveis Socials. Des de Cs van insistir en la «tolerància zero» contra delinqüents i incívics» per millorar la convivència, mentre que Lladó va parlar en termes d'integració. En canvi, Herrero va lamentar que es relacionés immigració amb inseguretat pel «racisme estructural» de la societat.



Progrés econòmic i formació

El progrés econòmic i la formació van centrar el tercer bloc del debat, en què els alcaldables van coincidir que cal un canvi en el model productiu de la ciutat i la retenció de talent amb matisos. Per Masquef el canvi passa per un lideratge públicoprivat i l'impuls del sector logístic. En canvi, Lladó aposta per trencar el factor estacional amb grups de recerca universitaris i la captació de fons europeus. Des de Guanyem, Castellón va reclamar més inversió en educació i per Casellas calen cursos formatius vinculats al territori, una aposta que també va fer ERC. Per Olmedo i Amelló cal facilitar l'obertura de negocis, mentre que Amiel vol que les inversions tinguin un retorn social i econòmic per a la ciutat. La creació d'un viver d'empreses és l'aposta de Paneque i la redistribució d'impostos, la d'Herrero.



Cultura, jovent, esport i lleure

El debat va encarar la recta final amb les polítiques de cultura, joventut, esport i lleure, en què es va posar sobre la taula el projecte encallat de la segona biblioteca, la casa natal de Dalí i les deficiències dels equipaments culturals i esportius de Figueres. Cada candidat va disposar d'un minut en què van concentrar el seu projecte per Figueres i van demanar el vot.