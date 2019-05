Puigdemont es querella contra dos membres de la JEC per vetar-lo a Europa

La coalició electoral Lliures per Europa (Junts) encapçalada per l'expresident de la Generalitat Carles Puigdemont va presentar una querella als jutjats de Madrid per presumpta prevaricació administrativa contra els vocals de la Junta Electoral Central (JEC) Carlos Vidal i Andrés Betancor per la decisió de l'òrgan d'excloure'l a ell i als exconsellers Toni Comín i Clara Ponsatí de la llista a les eleccions europees.

En la querella recollida per Europa Press, la coalició va al·legar que es dirigeix l'acció contra Vidal i Betancor perquè tots dos «són membres de la JEC a proposta dels dos partits polítics que van presentar aquestes queixes davant aquest òrgan, perquè fossin exclosos», en referència al PP i Cs, respectivament. I va recordar que tots dos querellats ja «s'havien pronunciat públicament en contra del senyor Puigdemont, el partit polític que ell lidera i, fins i tot, l'opció política que els tres candidats, llavors exclosos, representen en termes molt contundents i desfavorables» en mitjans de comunicació i a Twitter. Sobre la decisió d'excloure'ls del 28 d'abril (que va ser posteriorment revocada per un jutjat contenciós de Madrid el 6 de maig), va indicar que va ser «dictada pels dos querellats, contaminats prèviament per les seves respectives posicions ideològiques i polítiques així com per la seva proximitat als partits polítics que van instar l'exclusió dels tres primers candidats de la coalició querellant» i que era contrària a les disposicions legals.

«Per a qualsevol operador jurídic mitjà, no pot sinó desprendre's que aquest [l'acord de la JEC d'excloure'ls] es basa en una argumentació jurídica patentment absurda i irracional» i que no compleix amb la regulació del procés electoral, va assenyalar.



«Inaudit i perillós»

I va afegir: «És veritablement inaudit, també perillós en termes democràtics, que, aprofitant-se del seu infinit poder en període electoral, els querellats, animats pel seu desig d'aniquilar els seus enemics polítics, com s'aprecia en el present cas, dictessin una resolució obertament arbitrària i extravagant per impedir que els tres candidats exclosos fessin ús del seu dret de sufragi passiu». La querella coincideix amb la presentada per Cs per l'emissió d'un vídeo de Junqueras al debat de TV3 (més informació a la pàgina 14).