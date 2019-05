Puigneró i Madrenas aposten per les TIC a Girona

El conseller de Polítiques Digitals i Administració Pública, Jordi Puigneró, i l'alcaldessa, Marta Madrenas, van defensar ahir el projecte del govern gironí per apostar per la tecnologia i la digitalització de la ciutat.

La trobada es va portar a terme al Col·legi d'Aparelladors de la ciutat de Girona, on van acudir empreses i emprenedors representants del sector tecnològic a la demarcació.

«Girona és una ciutat molt madura i creiem que està preparada per a la quarta revolució industrial, la de la tecnologia», va apuntar l'alcaldessa de Girona. Així, el projecte que defensa Madrenas tracta de convertir la ciutat «en un referent i que la nostra experiència pugui servir de model a d'altres municipis del nostre entorn».

Segons Madrenas, «pretenem que tota la ciutadania en el seu conjunt, empreses i administracions, visquin a través de la tecnologia i la digitalització». Una aposta que per a la candidata de Junts per Catalunya (JxCat) a l'alcaldia de Girona per les eleccions del 26-M significa «la creació de nous llocs de treball de qualitat i dinamitzar tota la resta de sectors econòmics de la ciutat».

En la mateixa línia, el conseller de Polítiques Digitals va defensar aquesta aposta. «Les ciutats del futur seran digitals o no seran», sentencia. A més, Puigneró, fent referència al Mobile World Congres, va assegurar que «Catalunya necessita Barcelona, i ciutats musculades que vertebrin el territori», així, va destacar la importància de sumar Girona.

La quarta revolució

A l'acte diverses persones del sector van poder escoltar el projecte contemplat en la conferència titulada Ciutat Tecnològica així com formular preguntes als ponents. Entre els assistents hi havia empresaris, emprenedors i representants de l'Associació d'Empreses i Noves Tecnologies de Girona. L'alcaldessa, però, va voler deixar clar que la transformació a ciutat tecnològica és una «aposta de fons i no estètica».

En el debat també va aparèixer el projecte de Casa de la Tecnologia, presentat al febrer, ubicat a l'emblemàtic Xalet Soler de Girona.