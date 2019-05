Sánchez ironitza sobre les dretes: «Estan competint a 'Supervivientes'»

El secretari general del PSOE i president del Govern espanyol en funcions, Pedro Sánchez, va ironitzar ahir sobre la situació de les dretes espanyoles després de la derrota del 28-A. En un míting a Logronyo on va demanar als ciutadans que «rematin» la feina a les urnes el 26 de maig, Sánchez ha afirmat que el PSOE té «un projecte polític nacional» mentre «els altres un de supervivència personal». «Sembla que estan competint al programa aquest de Supervivientes», va afirmar amb relació al programa de Telecinco. Segons el líder del PSOE PP, Cs i Vox «són com mals veïns: Sempre discuteixen, fan soroll i no aporten solucions». «Són els del tercer Dreta», va dir.

Sánchez va celebrar tres actes electorals ahir al País Basc, Navarra i Logronyo, i accelera la seva agenda de cara a la recta d'aquesta campanya. A Logronyo va demanar als votants que enviïn nous missatges a la dreta als pròxims comicis: al PP, que «ja n'hi ha prou de corrupció», a Cs, que cal «justícia social» i a Vox, que cal apostar per la «convivència».

En aquest marc, va dedicar diverses recomanacions a les tres formacions de la dreta i va ironitzar sobre la situació en què es troba cada partit. «Un que viatja al centre, que serà al centre de la terra perquè no para de cavar; els altres que si vermells o blaus, i l'altre que si puja o baixa, imagino que del cavall».

El líder del PSOE va afirmar que més que la situació personal dels líders del PP, Cs i Vox «a la gent li interessa la sanitat, la dependència, les pensions i l'ocupació» però Casado i Rivera de la dreta «no entenen» el missatge de les urnes: «La gent ho va dir ultraclar el 28 d'abril: amb la ultradreta no», va concloure.



Javi López treu pit pel PSC

En un acte a Barcelona, l'eurodiputat i candidat a les eleccions europees pel PSC Javi López va criticar que les forces independentistes diuen que «volen anar a Europa a trobar solucions i a dialogar» però es pregunta «qui se'ls creurà» amb aquesta «llista d'accions» a la política catalana.

López va afirmar que a l'Ajuntament «algú es va presentar per arribar al cel», en referència als comuns, i d'altres «per arribar a Ítaca», en referència als independentistes, i va treure pit que els socialistes estan a peu de terra per conrear-la.

Finalment, pel que fa a les eleccions europees, López va alertar del risc que l'extrema dreta entri amb força a Brussel·les. «La forma més ràpida ara per destrossar Europa és que tot continuï igual», va advertir també López, que vol avançar «per tenir una Europa més pròxima als ciutadans».