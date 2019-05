Veray proposa ampliar el parc d'habitatge com a «necessitat»

La candidata popular a l'alcaldia de Girona, Concepció Veray, va visitar ahir els barris de Pedret i Pont Major. Veray va explicar les propostes del partit sobre habitatge, considerant-les com «un dels reptes més importants que tenim plantejats a la ciutat». En aquest sentit, la candidata va afirmar que «ampliar el parc públic d'habitatge de Girona és una necessitat urgent». Veray va recordar que «la situació actual en relació amb l'habitatge és la conseqüència de la nul·la política en aquest àmbit», tot remarcant que «cal una aposta clara per a l'ampliació del parc públic d'habitatge mitjançant noves promocions destinades al lloguer social per a joves, gent gran i famílies amb pocs recursos».