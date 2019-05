Podem compara la UE amb un «Titanic» que s'enfonsa

La cap de llista d'Unides Podem al Parlament Europeu, Maria Eugenia Rodríguez Palop, va comparar la Unió Europea (UE) amb un Titanic que s'enfonsa, i va instar els països que la conformen a no saltar del vaixell, sinó a arribar a acords que evitin aquest enfonsament. «Estaré amb els que volen més Europa», va destacar.

La candidata va advocar per més unió davant dels que desitgen la tornada a l'Estat nació, i va indicar que això és «impensable, estèril, absurd i vuitcentista». Així, va puntualitzar que si bé s'han de corregir coses a la UE, com guanyar en democràcia i en transparència en la política monetària, això no es resol abandonant la UE.

«Hi ha molt a fer, però una cosa és això i una altra que un pugui pensar que pot escapar o saltar de la Unió Europea i nedar sol enmig del mar. És com un Titanic, es pot estar enfonsant, pot haver-hi gent de primera de segona i de tercera, però quan segur que t'ofegaràs és saltant en solitari enmig de l'oceà intentant nedar sola a la riba. Cal arribar a acords que permetin que tots estiguem al vaixell i a més evitar que s'enfonsi», va indicar. En aquest sentit, va comentar que Unides Podem aposta perquè des d'Europa es duguin a terme processos de democratització i transparència.