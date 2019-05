ERC de Girona vol regidors de barri amb una dotació econòmica pròpia

Esquerra de Girona s'ha proposat crear la figura de regidors de barri que disposin d'una dotació econòmica pròpia per tal de poder resoldre de forma «àgil i directe» el dia a dia dels veïns i veïnes.

«Hem estat durant quatre anys trepitjant els barris, ho estem fent ara i ho seguirem fent més enllà del 26 de maig, perquè no entenem una altra forma de governar que escoltant, parlant i resolent el dia a dia de la ciutadania al carrer», ha assenyalat el cap de llista, Quim Ayats. «Per a Esquerra, aquest contacte és bàsic per teixir una Girona de barris cohesionats i dinàmics», afegeix.

Per la seva banda, la número 2 de la llista d'Esquerra Girona, Maria Àngels Cedacers, ha posat en relleu la necessitat de posar una atenció específica a cada barri. «No pot ser que un regidor acumuli quinze barris, ja que és del tot inoperant i no resol les seves necessitats», considera. Per això, els republicans aposten per una regidoria «de barri, per a cada barri, que escolti als seus veïns i veïnes, perquè estigui en contacte amb ells cada dia i que pugui resoldre aquelles petites coses, com pot ser un banc o una paperera, que milloren la qualitat de vida al barri», explica Cedacers.



Policia de barri

La candidatura republicana impulsarà també la policia de barri, amb l'objectiu de facilitar un contacte de major proximitat entre la ciutadania i els comerços amb la policia municipal i que, a parer d'Esquerra, s'ha perdut durant el darrer mandat.

Ayats, en la mateixa línia, també opina que és «urgent i imprescindible» donar una «resposta clara i contundent» amb propostes concretes per tal de canviar la «sensació de menysteniment» que tenen actualment els barris de la ciutat. «Una sensació que ens preocupa i que revertirem a partir del 26 de maig», ha promès el cap de llista.

En total, el Pla de Treball 2019-2023 d'Esquerra Girona contempla un total de 400 mesures que posen l'accent en els barris, i els seus veïns i veïnes, amb l'objectiu de millorar la qualitat de vida de tothom.