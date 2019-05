La Junta Electoral autoritza actes electorals i entrevistes a Junqueras i Romeva

La Junta Electoral Central va autoritzar cinc entrevistes per videoconferència des de la presó a Oriol Junqueras, qui també podrà participar a cinc actes electorals més de forma telemàtica al costat de Raül Romeva, també pres, amb motiu de la campanya electoral dels comicis del 26-M. A la mateixa resolució, la Junta Electoral Central denega els actes sol·licitats per a dimecres 22 de maig i dijous 23, perquè hi ha sessió al Tribunal Suprem del judici del procés en la qual tots dos estan obligats a comparèixer.

La resolució responia a una sol·licitud d'ERC-ACORD Municipal i Ara Repúbliques per a la participació dels dos reus independentistes, que es troben a la presó de Soto del Real, en diversos actes davant les eleccions locals, autonòmiques i al Parlament Europeu del pròxim 26 de maig.

Junqueras és diputat electe per ERC, mentre que Romeva és senador electe de la mateixa formació política després de les eleccions del 28-A.

Segons la resolució de la JEC, Junqueras podrà ser entrevistat, sempre per videoconferència des de la presó de Soto del Real i durant trenta minuts, avui (Naciodigital), demà (ACN), i a tres mitjans més divendres 24 de maig (RAC1, Associated Press i TV3). Els cinc actes electorals autoritzats en els quals podran participar Junqueras i Raül Romeva, sempre mitjançant videoconferència i per una durada màxima de 30 minuts, estan previstos per a avui, demà, diumenge i el proper divendres 24 de maig.

La resolució va ser adoptada després dels informes d'Institucions Penitenciàries, que ja va explicar que en els documents que havia remès a la JEC detallava qüestions de seguretat i del règim carcerari.