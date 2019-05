Levy renuncia a ser diputada i se centrarà en Madrid

La sotssecretària d'Estudis i Programes del PP, Andrea Levy, ha decidit renunciar a la seva acta de diputada electa per Madrid al Congrés per centrar-se en la seva tasca a l'Ajuntament de la capital. Segons va afirmar, aquesta ciutat és la seva «prioritat» i vol bolcar-se en la campanya perquè pugui ser el «contrapès a les polítiques de l'esquerra». Levy, que aquests darrers quatre anys ha estat diputada al Parlament català, és la «numero dos» de la llista de José Luis Martínez-Almeida a l'Ajuntament de Madrid per a les eleccions municipals.

A més, va concórrer en el sisè lloc de la candidatura de Madrid a les eleccions generals del passat 28 d'abril que va encapçalar Pablo Casado. Amb la seva renúncia al seu escó podrà ser diputat José Ignacio Echániz, que estava al vuitè lloc.

Paral·lelament, l'economista Daniel Lacalle va anunciar que renuncia a la seva acta de diputat del PP al Congrés, després d'haver concorregut de número quatre a la llista per Madrid, fet que permetrà l'entrada a la cambra de Mari Mar Blanco, que anava en novè lloc. Lacalle treballa des d'octubre de l'any passat com a responsable econòmic de la fundació del Partit Popular Corcordia i Llibertat.