Madrenas presenta un Pla de Mobilitat que vol optimitzar l'ús de la bicicleta i l'autobús

L'actual alcaldessa i cap de llista de Junts per Catalunya (JxCat) de Girona, Marta Madrenas, va presentar ahir el Pla de Mobilitat que s'està treballant per part de l'equip de govern i amb la col·laboració de la Generalitat i l'Àrea Urbana de Girona. La iniciativa preveu diverses actuacions per promoure una mobilitat més sostenible i una millora del transport públic. L'acte, que es va realitzar ahir davant l'estació de tren de Girona, va comptar amb el conseller de Territori i Sostenibilitat, Damià Calvet, que va mostrar el seu suport cap al projecte gironí.

Madrenas va introduir el seu discurs incidint en el fet que «des dels ajuntaments i els municipis es poden emprendre moltes polítiques que fan que el país surti reforçat». En aquest sentit, l'alcaldessa va presentar el Pla de Mobilitat i alguns dels seus objectius, com ara el de «treballar perquè els aparcaments de la ciutat siguin preferentment utilitzats per veïns i persones que compren als nostres comerços». Per altra banda, l'alcaldessa va ressaltar que una altra de les mesures és «abaixar i apartar les bicicletes de les voreres perquè aquestes siguin exclusives per als vianants, i també que quan les bicicletes vagin per la calçada, que ho facin amb seguretat». El Pla de Mobilitat també vol millorar el transport públic, principalment el bus urbà, i «procurar que hi hagi moltes més connexions entre barris i que aquestes no siguin sempre des del centre».



Posicionament de Calvet

Calvet va mostrar el seu suport al Pla de Mobilitat presentat per Madrenas, destacant la necessitat de treballar per «una mobilitat més sostenible que estigui al servei de les persones i l'economia». Calvet va subratllar la importància de l'Autoritat Territorial de la Mobilitat (ATM) de Girona, «que transporta al voltant de 7 milions i mig de viatgers anuals», tenint en compte que la Generalitat «fa una aportació que supera els 3 milions d'euros». El mateix també va remarcar que aquesta setmana «la Generalitat ha declarat l'emergència climàtica al nostre país, que implica realitzar una transició energètica i promoure la mobilitat sostenible».