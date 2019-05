«El govern no ha estat valent per regular els pisos turístics»

És la regidora més veterana a l'Ajuntament de Girona. Des del 2003 és la portaveu del grup municipal del PP

El PP compta amb un únic regidor al ple de Girona. Té por que el grup es quedi sense representació?

Por és l'únic que en la meva candidatura no hi ha. Tenim molta il·lusió i ganes de seguir treballant per Girona i estem convençuts que els gironins i gironines seguiran confiant en el projecte del PP. Un projecte que ha estat present a l'Ajuntament des que existeix la democràcia defensant els valors del respecte, de la convivència i de la Constitució.

Vistes les eleccions generals que el PP ha perdut suports, Cs ha crescut i ha entrat Vox, creu que aquests resultats poden perjudicar-los?

Les eleccions municipals no tenen res a veure amb uns comicis autonòmics o nacionals. Nosaltres pensem que la gent posarà en valor la feina feta del PP durant els últims 16 anys a Girona. Hem treballat pel bé de la ciutat, per la millora dels barris i per la millora de la qualitat de vida dels veïns i veïnes. I aquesta és la confiança que nosaltres demanem. Presentem un projecte sòlid i real. I això últim és molt important perquè a les eleccions tothom tendeix a fer volar coloms i a prometre-ho tot, i tot no és possible.

Ens trobem al barri de Montilivi. Considera que s'ha desatès els barris que estan més enllà del centre?

Sí, això és el que m'han traslladat els veïns. S'ha governat d'esquena als barris. Aquesta és la sensació que tenen la gran majoria de gironins que viuen a les zones més allunyades del centre. No se'ls té tant en compte a l'hora de programar activitats. Tot això ve donat per una manca d'integració i connectivitat dels barris amb el centre i entre ells. És el cas del carrer del Carme i Montilivi que estan separats pel riu i reclamen un pont.

Com es frena l'increment d'inseguretat que denuncien els veïns?

Invertint més diners i recursos materials i humans. Immediatament necessitem un pla de xoc per revertir la situació i, posteriorment, s'han de fer plans preventius de seguretat i contra la delinqüència adaptats a cada barri perquè cada indret té la seva casuística i realitat. Tot això passa per un increment de la plantilla de la Policia Local. En els propers quatre anys, s'ha d'arribar a la ràtio de dos agents per cada 1.000 habitants. Això són uns 60 agents nous. També s'ha de comptar amb la col·laboració dels Mossos d'Esquadra, la Policia Nacional i la Guàrdia Civil.

Això també ajudarà a frenar la conflictivitat que generen alguns pisos ocupats?

Sí, davant d'aquests casos hi ha d'haver tolerància 0, fermesa 10. Es tracta d'ocupacions il·legals d'habitatges que creen conflictes i que al darrere hi ha màfies que els gestionen. És evident que necessitem un cos de seguretat però, també un instrument legal que et permeti en 12 o 24 hores desocupar aquests habitatges ocupats il·legalment. Em refereixo a una llei d'antiocupació que s'ha de desenvolupar en l'àmbit nacional.

Com es frena el frau elèctric per accions delictives?

L'actuació ha de ser ferma. Durant massa temps ha faltat valentia per abordar aquest problema. Segurament no es podrà acabar amb tots els casos, però la situació es pot millorar. Tot això també passa per un compromís de l'empresa per millorar la xarxa elèctrica. Tenim línies que són de l'any 76. El nostre compromís és forçar a Endesa a firmar acords, per escrit, perquè inverteixi més diners en la xarxa elèctrica de la ciutat. Les dues qüestions s'han de solucionar de manera paral·lela. Ara bé, cal diferenciar els tres casos. Els que punxen la llum per necessitat, se'ls ha d'ajudar. Els que ho fan per una actitud delictiva, és la policia qui ha d'actuar. I els que paguen els seus rebuts i no tenen subministrament, la companyia els hauria d'indemnitzar. Ficar els tres casos allà mateix i donar la culpa a uns, sobre els altres, no es pot permetre. Em posa molt nerviosa que estigmatitzin o criminalitzin un sector de la ciutat.

Els experts avisen que viure al centre de Girona es convertirà en un luxe. Com es frenen els alts preus del lloguer?

L'accés a l'habitatge és un dels reptes més importants a causa de la manca de polítiques d'habitatge. Ningú entén com pot ser que durant quatre anys l'equip de govern (tant CiU sol com amb el PSC) no hagi estat capaç de tirar endavant un Pla Local d'Habitatge. Mentre no oferim habitatge públic per poder absorbir la demanda social, és impossible que aconseguim que els preus de lloguer baixin.

Són els pisos turístics un problema o un benefici per Girona?

No són ni bons ni dolents. És la gestió que es faci amb ells, el que pot generar que siguin un benefici o un problema. Més enllà de negar el problema, el govern no ha estat valent per regular els pisos turístics. L'equip actual s'ha limitat a dir que no tenim un problema o que s'han alentit les peticions. Aquesta regulació s'ha de fer amb el màxim consens possible, tant polític com de tots els sectors implicats.

Aposta per estendre el turisme a altres barris. Com es fa si la gent vol venir a veure la Catedral?

Totes les persones que ens visiten acabaran passant pel Barri Vell, però, s'ha d'intentar regular el com i quan arriben al nucli antic. No ens podem limitar a fer una política de promoció del Barri Vell, s'ha de potenciar la resta de la ciutat i crear diferents rutes per moure els turistes cap a altres punts: les Torres d'Aigua de Germans Sàbat i Sant Narcís, el pont del Dimoni o el castell de Montjüic.