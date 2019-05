Només un 9% dels gironins a l'estranger votaran el 26-M

Només un 8,99% dels gironins residents a l'estranger podran efectuar el vot a les properes eleccions municipals i europees del 26 de maig. Aquestes són les dades que es desprenen de l'Oficina del Cens Electoral on dels 19.837 ciutadans gironins que figuren com a residents a l'estranger, 1.781 han fet la sol·licitud i ha estat acceptada.

Per altra banda, pel que faal total de votants a les eleccions municipals del 2019 hi ha 516.984 gironins cridats a les urnes, segons les dades de la mateixa oficina. La xifra és lleugerament inferior, 18.121 votants menys, els que ho podran fer a les europees, que se celebren el mateix dia, i que arriben a un total de 535.105 ciutadans. Així, els votants gironins representen un 9,5% dels votants catalans a les municipals que són 5.646.404 i un 9,1% a les europees on voten 5.646.404 ciutadans a Catalunya.

Els votants augmenten a 5.646.404 a Barcelona per les municipals i 5.420.053 a les europees. A Lleida, la xifra d'electors a les municipals és de 299.223 i per a les europees de 314.261, mentre que a Tarragona són 562.784 i 578.679, respectivament.



Peticions de vot

Pel que fa a les eleccions europees, aquest any per primera vegada hi haurà un sistema de circumscripció única a escala estatal. D'aquesta manera, els ciutadans gironins, conjuntament amb els de la resta de l'Estat, escolliran un total de 59 eurodiputats, cinc més que en els anteriors comicis, entre les 32 candidatures que es presenten.

Una de les reclamacions més habituals que es produeixen en tots els comicis electorals respecte al sistema de vot des de l'estranger és el reduït nombre de votants. En aquest sentit, el Departament d'Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència va presentar ahir un informe sobre les incidències i denúncies dels catalans i catalanes residents a l'exterior en els darrers comicis. Un exemple són les eleccions autonòmiques del 21 de desembre del 2017 després de l'1-O, on, segons el Departament, dels 226.381 catalans registrats al CERA amb dret a vot només es van rebre 39.521 peticions per votar (17,46% del cens) i d'aquestes peticions únicament van acabar votant 27.173 persones (12% del cens). Entre les denúncies recollides pel departament destaquen les dels residents catalans a l'Equador que no van rebre la documentació a temps, dels que viuen a Alemanya més d'un centenar van denunciar no haver rebut la documentació a temps i a Rússia del 2 mil censats només un va poder votar.

De manera paral·lela, l'Oficina de Drets Civils i Polítics de la Generalitat va habilitar, el mes de març, un formulari de denúncies de situacions en què el dret a vot hagués estat vulnerat. Així, l'organisme fa notar de nou les dificultats de vot en les darreres eleccions generals el 28- A.

L'Oficina de Correus també va informar ahir del nombre de sol·licituds de vots per correu que ha gestionat per aquestes eleccions municipals i europees. Segons l'oficina, a Catalunya -pel 26-M- s'han gestionat 101.491 sol·licituds.