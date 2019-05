Palouzie dona suport a Paneque (PSC) en matèria de seguretat

Josep Palouzie, intendent de la Policia Local de Girona actualment en comissió de serveis, ha donat suport a la candidatura de Sílvia Paneque (PSC) , amb qui assegura compartir la seva visió global en matèria de seguretat. Paneque va presentar ahir des de Santa Eugènia les seves propostes en aquest àmbit.

En primer lloc, la candidata considera que cal un segon equipament policial a l'oest de la ciutat (per donar cobertura als barris de Sant Narcís, Santa Eugènia i Can Gibert del Pla), però no està d'acord amb la proposta de JxCat d'ubicar-lo a Can Burrassó, que considera un espai massa petit i amb poques possibilitats d'aparcament, més adequat per donarservei als agents cívics o al barri que per a usos policials. En canvi, el PSC aposta per un local del carrer Montnegre, a Can Gibert, propietat de Vivendes de Girona i que es podria adequar millor, diuen, a les necessitats policials.

D'altra banda, Paneque també proposa millorar la il·luminació en els espais públics que són massa foscos; recuperar la policia de barri, «que crea un major vincle amb la ciutadania i coneix perfectament el terreny que trepitja»; ampliar la plantilla de la policia i potenciar el programa d'Escales Segures, que, segons denuncia la candidata, s'ha anat retirant de forma progressiva i només es manté en uns punts concrets.

Palouzie, per la seva banda, va recordar que ell sempre ha donat suport a candidatures d'esquerres i va afirmar que comparteix la visió global en matèria de seguretat que té l'equip de Paneque per a la ciutat.