Acord Municipal per Mont-ras proposa elaborar un nou POUM

Acord Municipal per Mont-ras (AMM-AM-Mont-ras al Cor), liderada per Martí Sabrià, apunta com a prioritat l'ordenació i el creixement urbanístic del municipi. Per aquest motiu proposa elaborar un nou Pla d'Ordenació Urbanística Municipal (POUM).

La formació preveu planificar el creixement urbanístic de manera «assenyada» i ordenar «amb claredat» les zones destinades a usos comercials, industrials, residencials, agrícoles i forestals, amb atenció especial per a la protecció de la plana. Pel que fa al creixement urbà, el situa a les àrees més properes al nucli, on també vol afavorir la creació d'habitatges socials. Per la perifèria aposta per renovar i millorar els parcs públics i les àrees d'esbarjo, així com les seves instal·lacions esportives.