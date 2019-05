El Bloc Sobiranista Català defensa una Girona «innovadora i lliure»

El Bloc Sobiranista Català (BSC) es presenta per aconseguir una Girona «innovadora i lliure», i es compromet a fer efectiva la independència amb una DUI proclamada des dels ajuntaments de l'AMI. El cap de llista és Nani Huertos.

El seu programa per a la ciutat inclou propostes per aconseguir una Girona ecològica, segura, proanimalista i provegana, on es creïn llocs de treball i on hi hagi equitat social. A més, consideren que la cultura de qualitat ha de ser essencial, que els impostos han de ser «moderats i equitatius», que cal oferir uns serveis públics de qualitat i que cal donar prioritat als joves i els avis, a banda de garantir que tots els barris siguin tractats per igual i promocionar el turisme de la Kabbalah.

Segons assenyalen des del partit, tenen previst fer una planificació estratègica de la ciutat a tretze anys vista.