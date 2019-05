Carles Puigdemont demana un gran resultat «pels que són a la presó i l'exili»

El cap de llista de JxCat a les europees i expresident de la Generalitat, Carles Puigdemont, va defensar la necessitat d'aconseguir un gran resultat a les eleccions del 26 de maig «per tots els que no poden ser aquí, i són a la presó o a l'exili». «Els devem un gran resultat, és la manera de no deixar sols els que estan a la presó i l'exili. Han de veure que esteu al seu costat, i la manera de fer-ho és que el 26 de maig transformem això en vots», va argumentar en un míting a l'Hospitalet de Llobregat.

Per a Puigdemont, també han d'aconseguir un gran resultat per demostrar, a tots els que els volen «a la presó i l'exili, que els catalans sempre responen amb un clam massiu i de llibertat, i que la resposta davant la repressió, l'amenaça i la por és l'esperança, així com l'esperit de construir i de tirar endavant».

«El 26-M cal dir prou on els fa més mal, a les urnes. On ells perden i nosaltres guanyem», va exclamar l'expresident català, després de reiterar que l'Estat volia apartar la candidatura de Junts per Catalunya.

Segons l'opinió de Puigdemont, l'Estat «té por de les paperetes, les urnes i la cooperació dels ciutadans, però no els espanta la violència», i va opinar que era més difícil fer el referèndum de l'1-O que el que han d'aconseguir el 26 de maig.