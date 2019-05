Casado compara el «joc net» del PP amb les «travetes» d'altres partits

El líder del PP, Pablo Casado, va assegurar que el Partit Popular fa «joc net» davant els que posen «travetes», «practiquen el joc brut» o són uns «nouvinguts al camp de joc», en al·lusió a Ciutadans i Vox. A més, va assenyalar que ara a Espanya els partits estan «regatejant», posant com a exemple d'això el que estan fent PSOE i Cs. En un acte amb afiliats i simpatitzants a Melilla, en què també va intervenir el president de la ciutat autònoma, Juan José Imbroda, Casado va destacar que si a les eleccions del 26 de maig no s'uneix el vot al voltant del PP «tornarà a guanyar l'esquerra». A més, va aplicar a la situació política actual un símil futbolístic assegurant que hi ha davanters que es «creuen craks» i «comencen a regatejar, s'emboliquen i s'acaben regatejant a si mateixos». «Fa la sensació que és el que està passant ara a Espanya, que tots els partits estan regatejant», va dir.