Casellas aposta perquè Figueres sigui un referent del turisme cultural

El cap de llista del PSC per Figueres, Pere Casellas, va presentar ahir el seu projecte de turisme per a la ciutat. A través d'un comunicat, la formació indica que entén el turisme cultural com un element clau per reivindicar el paper de la cultura com a eix diferencial i singular de Figueres. «Es tracta de fer valdre el potencial cultural de la ciutat, que és enorme i que ara està poc aprofitat», va afirmar Casellas.

El grup indica que Figueres té, gràcies al Museu Dalí, més d'un milió de visitants anuals. En aquest sentit, el candidat socialista subratlla que «el nostre objectiu és aconseguir que una part d'aquests visitants vulgui quedar-se a la ciutat, visitar-la, gaudir-la i deixar un pòsit que faci que vulguin tornar a visitar-la». Això vol dir, també, afavorir i dinamitzar el sector comercial i els serveis, principals beneficiats d'aquest turisme cultural. Per a Casellas, «tot això ho hem d'aconseguir amb criteris de qualitat, excel·lència, singularitat i especialitat». El PSC creu que en matèria de turisme s'han d'incloure paràmetres que normalment no s'han tingut en compte en l'àmbit de la gestió cultural i que «pensem que han de ser-hi». La formació indica que «el primer pas és comptar amb una ciutat de la qual els figuerencs no en fugin, com passa ara».



Elements culturals clau

El partit remarca que la ciutat compta amb actius culturals destacats «sobre els quals han de girar les propostes en matèria de turisme cultural: el Teatre Museu Dalí i altres museus de la ciutat; el patrimoni natural i paisatgístic de l'Alt Empordà; el patrimoni arquitectònic i històric de Figueres i comarca; esdeveniments culturals de qualitat i l'oferta gastronòmica, comercial i d'allotjaments». Casellas conclou que «des de Figueres, hem d'incidir perquè la marca Empordà sigui reconeguda», fent-ho a través d'una capital «endreçada, neta i agradable».