En Comú aposta per un nou model de serveis socials amb més recursos

Girona en Comú Podem proposa un nou model de serveis socials amb més pressupost i professionals. Aquesta és una de les mesures amb les quals la formació vol acabar amb les desigualtats socials a la ciutat. En un acte celebrat al centre cívic Pont Major, la cap de llista de la coalició, Eugènia Pascual, va destacar la necessitat que hi hagi «un canvi de polítiques».

«Després d'anys de polítiques d'austeritat i retallades per part de les administracions públiques les condicions de la vida de la gent han empitjorat molt. Cal donar una resposta de ciutat a aquesta emergència social per tal de reduir les desigualtats i la pobresa», va afirmar.

D'altra banda, la formació també aposta per la protecció de drets bàsics com l'alimentació, l'habitatge i els subministraments bàsics, així com dels drets de les persones més vulnerables, especialment en la infància, la gent gran i persones amb discapacitat.

L'acte també va comptar amb Quim Brugué, catedràtic de Ciència Política, que va defensar la necessitat de repensar les polítiques socials per atendre les noves necessitats: els treballadors pobres, els joves que no poden emancipar-se o l'envelliment de la població.